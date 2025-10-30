The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প বলেছেন, ‘মোদি দেখতে সুন্দর… খুনি’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তাকে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেইসঙ্গে তাকে আবার খুনিও বলেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেছেন, ‘মোদি দেখতে সুন্দর… খুনি’ 1

এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ায় আছেন। সেখানে তিনি এপেক সম্মেলনে যোগ দেবেন। এর আগের দিন মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার চারদিনের যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, পারমাণবিক শক্তিধর এই দুই দেশের যুদ্ধ তিনি বন্ধ করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন তিনিই প্রথমে যুদ্ধ বন্ধ করতে দুই দেশকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে তারা রাজি হয়নি। তারপর ভারত-পাকিস্তান তার কাছে ধর্ণা দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করেছে। যুদ্ধ বন্ধ না করলে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি না করার হুমকিও দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, “আমি ভারতের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। আমাদের দু’জনের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক। একইভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও একজন অসাধারণ মানুষ। পাকিস্তানের একজন ফিল্ড মার্শাল রয়েছেন। আপনারা জানেন কেনো তিনি ফিল্ড মার্শাল? কারণ হলো তিনি একজন অসাধারণ যোদ্ধা। আমি তাদের সবাইকেই বেশ ভালোভাবে জানি।”

“আমি জেনেছি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ৭টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল। তারা হলো দু’টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। তারা ওইদিকেই এগোচ্ছিল।”

“আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করে জানাই যে, আপনার সাথে আমরা বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবো না। মোদি বলেন, ‘না, না, আমাদের চুক্তি করতে হবে।’ আমি তখন বলি, ‘না আমরা চুক্তি করতে পারবো না, কারণ আপনি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছেন। আমরা চুক্তি করতে পারবো না।”

“তারপর আমি পাকিস্তানকে ফোন করি। তাদের বলি, ‘আপনাদের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করবো না। কারণ হলো আপনারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।’ তারা আমাকে বলে যে, ‘না আমাদের যুদ্ধ করতে দিন’। তারা উভয়ই বলেছে, তারা শক্তিশালী লোক।”— বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওই সময় মোদির আচরণে বেশ অবাক হয়েছিলেন উল্লেখ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী মোদি দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। তাকে দেখে মনে হবে তাকে আপনি আপনার বাবার মতোই ভালোবাসতে চাইবেন। তবে মোদি হলেন একজন খুনি, সে বেশ কঠোর। আমাকে বলে, ‘না আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করবো।’ আমি তখন তাকে বলি, ‘বাহ, এটি কি সেই মোদি যাকে আমি চিনি?”

“এর প্রায় দুইদিন পর তারা আমাকে ফোন করে বলে, আমরা বুঝতে পেরেছি। তারপর তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি কী অসাধারণ ছিল না?”— যোগ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

অসম্ভব সুন্দর এক প্রকৃতি

এক অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর উত্তপ্ত ফোনালাপ: ‘তুমি সবসময় নেগেটিভ’

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক শেষে এরদোয়ান জানালেন গাজা নিয়ে ‘যৌথ ঘোষণা’ আসছে

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্পের কারণে থামানো হলো ম্যাক্রোঁর গাড়িবহর!

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্পের নীতির কঠোর সমালোচনা: কিম কার্দাশিয়ান অভিবাসীদের বললেন ‘আপনজন’

আন্তর্জাতিক খবর

শি-পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মোদি: মার্কিন আধিপত্য ঠেকাতে নতুন জোট হচ্ছে?

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প-নীতির কড়া বিরোধিতা: ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিলো রাশিয়া

Loading...
More Stories

গাজায় একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা: যুদ্ধবিরতি মানছে না…

গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালানোর জন্য নেতানিয়াহুর নির্দেশ

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি: উত্তরসূরীর নাম প্রকাশ করলেন…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali