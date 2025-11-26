The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

জাপানের টোকিওর সমুদ্র অঞ্চল “ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল”

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জাপানের টোকিওর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই সমুদ্র অঞ্চলকে বলা হয় “ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল” বা “ডেভিল’স সি” (Devil’s Sea)। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো এখানেও বহু জাহাজ ও সাবমেরিন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে।

জাপানের টোকিওর সমুদ্র অঞ্চল “ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল” 1

জাপানের টোকিওর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই সমুদ্র অঞ্চলকে বলা হয় “ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল” বা “ডেভিল’স সি” (Devil’s Sea)। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো এখানেও বহু জাহাজ ও সাবমেরিন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে।

জাপানি মৎস্যজীবীরা বলেন, এখানে পানির নিচে রয়েছে অদ্ভুত স্রোত এবং শক্তিশালী চৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা জাহাজ টেনে নেয় গভীরে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, এটি ভূমিকম্প সক্রিয় অঞ্চল হওয়ায় পানির নিচে সৃষ্ট পরিবর্তনগুলোই এমন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

পৃথিবীর এমন স্থানগুলো শুধু পর্যটকদের নয়, বিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করে রেখেছে। প্রকৃতি, ইতিহাস এবং অজানার সংমিশ্রণে এগুলো প্রমাণ করে যে, পৃথিবী এখনও অনেক রহস্যে ঘেরা।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

জাপান এবার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও ৪০ লাখ গুণ দ্রুতগতির…

জাপানের ২০তম ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মেহজাবীনের…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
জানা অজানা

জাপানের আকাশচুম্বী অট্টালিকা বুর্জ খলিফাকে ছাড়িয়ে যাবে!

জানা অজানা

জাপানের পরিত্যক্ত নবজাতকদের হাসপাতালের গল্প!

জানা অজানা

মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে জাপানে

Loading...
More Stories

নেভাদার মরুভূমিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি “এরিয়া–৫১”

৯০০টিরও বেশি বিশালাকৃতির পাথরের মূর্তি চিলির ইস্টার…

মরুভূমিতে মাটির উপর আঁকা বিশালাকার চিত্র পেরু নাজকা লাইনস

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali