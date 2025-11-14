The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন মাধুরী দীক্ষিত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউডের ডিভা হিসেবে পরিচিত অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। তার বয়স ষাটের দোরগোড়ায় হলেও এখনও তার ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি দেখার জন্য মরে যেতেও রাজি বলিউড সেলিব্রিটি থেকে সাধারণ মানুষ!

পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন মাধুরী দীক্ষিত 1

সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় অনায়াসে ‘এভারগ্রিন’ তকমা অর্জন করেছেন এই বলি অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। আজ পর্যন্ত এই অভিনেত্রীর পেশাদারিত্ব নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেননি কোনো পরিচালক-প্রযোজক।

সেই অভিনেত্রীর ‘পেশাদারিত্ব জ্ঞান’ই এবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে! মাধুরী দীক্ষিতের কানাডার শো ঘিরে বিতর্ক এখন আলোচনার তুঙ্গে। প্রথম শোয়েই ৩ ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছানোয় কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে এই নায়িকাকে। সেইসঙ্গে ‘ধক ধক গার্ল’র কানাডা কনসার্ট বয়কটের দাবি উঠেছে।

মাধুরীর কানাডার শো ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনার যেনো অন্ত ছিল না। তবে প্রথম শো’তেই দেরিতে পৌঁছে বিতর্কের শিরোনামে নাম লেখালেন এই নায়িকা।

সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে অভিনেত্রীর কানাডা শো’র বেশ কিছু ভিডিও। যেখানে ‘উন্মত্ত’ দর্শক-অনুরাগীদের ক্ষোভে ফুঁসতেও দেখা গেছে! অভিযোগ, পুরো ৩ ঘণ্টা দর্শকদের বসিয়ে রেখেছেন মাধুরী। মোটা অংকের টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও কেনো এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষিপ্ত দর্শকদের অনেকেই।

তবে শুধু এখানেই শেষ নয়, কাঠগড়ায় দাড়িয়েছেন মাধুরীর কানাডা কনসার্টের উদ্যোক্তারাও। চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তোলা হয় তাদের বিরুদ্ধেও।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

বিনোদন

কাস্টিং কাউচের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী মৌনী

বিনোদন

আবারও শাকিবের নায়িকা ইধিকা

বিনোদন

সংগীতশিল্পী শে গিল: “পাসুরি’ থেকে “ইনসিকিওরিটি’

বিনোদন

২৮ বছর বয়সেই এ প্রজন্মের সবার কাছেই আইকন সুইনি

বিনোদন

শক্তিশালী এক দল অভিনেতাদের নিয়ে আসছে ‘স্পাইডারম্যান ৪’

বিনোদন

প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমাটি ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে…

