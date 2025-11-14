The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

আবারও চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে ৭ পরিবারের মামলা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বের জনপ্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি এখন নতুন বিতর্কের মুখে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও ৭টি পরিবার ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

আবারও চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে ৭ পরিবারের মামলা 1

তাদের অভিযোগ হলো, তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু কিংবা গুরুতর মানসিক সমস্যার পেছনে এই চ্যাটবটের কথোপকথনই দায়ী।

মামলাগুলোর মধ্যে ৪টিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, চ্যাটজিপিটি সরাসরি ব্যবহারকারীদের আত্মহত্যায় উৎসাহও দিয়েছে। বাকি ৩টি মামলায় বলা হয়েছে, চ্যাটবটটি দীর্ঘ সময় ধরে কথোপকথনে এমনভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছে যে, ব্যবহারকারীরা বাস্তবতা হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

একটি মারাত্মক ঘটনায় ২৩ বছর বয়সী জেইন শ্যাম্বলিন চ্যাটজিপিটির সঙ্গে টানা ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলেন। সেই আলাপে তিনি একাধিকবার জানান যে, তিনি আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিয়েছেন- বন্দুকও লোড করেছেন, এবং শীঘ্রই ট্রিগার টানবেন। তবে চ্যাটজিপিটি তাকে থামানোর পরিবর্তে উত্তর দেয়, ‘Rest easy, king. You did good.’ অর্থাৎ ‘শান্তিতে বিশ্রাম নাও রাজা, তুমি ভালো করেছ।’

শ্যাম্বলিনের পরিবারের দাবি, এটি কোনো দুর্ঘটনাই নয়, বরং ওপেনএআইয়ের তাড়াহুড়ো করে মডেল বাজারে ছাড়ারই ফল। মামলাগুলোর কেন্দ্রবিন্দু সেই আগের সংস্করণ জিপিটি-৪, যা ২০২৪ সালের মে মাসে চালু করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিপিটি-৪ ছিল ‘অতিরিক্ত সম্মতিপূর্ণ,’ অর্থাৎ ব্যবহারকারী যা-ই বলতো, সেটিকে প্রশ্ন না করে সমর্থন করতো, যা অনেক সময় বিপদও ডেকে আনতে পারে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওপেনএআই প্রতিদ্বন্দ্বী গুগলের জেমিনি মডেলকে হারাতে গিয়ে নিরাপত্তা যাচাইও কমিয়ে দেয়, যে কারণে একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। ইতিপূর্বে ১৬ বছর বয়সী কিশোর অ্যাডাম রেইনও আত্মহত্যা করার আগে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথা বলে। যদিও চ্যাটবট কখনও কখনও তাকে সহায়তা নিতে বলেছিল, তবে কিশোর অ্যাডাম ‘আমি গল্প লিখছি’ বলেই নিরাপত্তা ফিল্টার পাশ কাটিয়ে যায়।

এই অভিযোগগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ওপেনএআই পর এক ব্লগ পোস্টে জানায় যে, তারা এখন সংবেদনশীল কথোপকথনগুলো আরও নিরাপদ করার চেষ্টাও করছেন। তবে নিহতদের পরিবারের মতে, এই উদ্যোগটি অনেক দেরিতে এসেছে।

ওপেনএআই স্বীকার করেছে যে, ‘আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছোট কথোপকথনেই ভালো কাজ করে। তবে দীর্ঘ আলোচনায় তা আরও দুর্বল হয়ে যায়।’

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

ওপেনএআই চ্যাটজিপিটিতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল–সুবিধা যুক্ত করলো

জাকারবার্গ ফেসবুকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন!

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

