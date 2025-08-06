The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটি হতে ব্যক্তিগত চ্যাট ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চ্যাটজিপিটির সঙ্গে ক্যারিয়ার পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা অন্যান্য সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলাপ করে থাকেন অনেকেই। তবে এবার চ্যাটজিপিটি হতে ব্যক্তিগত চ্যাট ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

চ্যাটজিপিটি হতে ব্যক্তিগত চ্যাট ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে 1

সম্প্রতি জানা যায়, প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ব্যক্তিগত কথোপকথন গুগলসহ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে নাকি দেখা যাচ্ছিল।

সমস্যাটি বর্তমানে ঠিক করা হলেও ব্যবহারকারীদের অনলাইন গোপনীয়তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বিজনেস এবং প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ফাস্ট কোম্পানি জানায় যে, চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের প্রায় ৪ হাজার ৫০০টি চ্যাট গুগলেই দেখা যাচ্ছিল। গুগলে ‘site: chat. openai. com/share’–এই লিংক দিয়ে সার্চ করলেই এই কথোপকথনগুলোও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল।

এইসব আলাপের মধ্যে অনেক সাধারণ বিষয় থাকলেও বেশ কিছুতে উঠে এসেছিল মানসিক স্বাস্থ্য, যৌন জীবন, আসক্তি, ক্যারিয়ার পরামর্শ, শারীরিক নির্যাতনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলোও।

চ্যাটজিপিটি এইসব চ্যাটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকাশ করে না। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলেই ‘শেয়ার’ বাটন ব্যবহার লিংক তৈরি করে অন্যদের সঙ্গেও শেয়ার করতে পারেন।

শেয়ার করার সময় ‘মেক দিস চ্যাট ডিসকভারেবল’ নামে একটি অপশন চালু থাকলেই সেই লিংক গুগলসহ অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিন দেখায় চ্যাটবটটি।

জানেন কি?

জেনে নিন সহজ উপায়: চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে ঘরে বসেই আয় করুন…

চ্যাটজিপিটিতে নতুন সার্চ ইঞ্জিন যুক্ত করলো ওপেনএআই

অনেক ব্যবহারকারীই ভুলবশত এই অপশনটি চালু রাখেন। যে কারণে সেই লিংকই সার্চ ইঞ্জিনের ইনডেক্সে চলে যাচ্ছিল।

যে কারণে যে কোনো ব্যক্তি ওই লিংকে ক্লিক করে না, শুধু চ্যাট পড়তে পারতেন বরং চাইলে সেই আলাপ থেকে নতুন করে কথোপকথনও শুরু করতে পারতেন।

তবে এই লিংক ডিলিট করলেও তা অনেক সময় গুগলের ক্যাশড পেইজে থেকেই যায়। অর্থাৎ, ডিলিট করলেও এটি একেবারে মুছে যাচ্ছে না।

এক বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে যে, তারা শুধু ওপেনএআই প্রদত্ত তথ্যই ইনডেক্স করে থাকেন। অর্থাৎ দায় পুরোটাই ওপেনএআইয়ের।

এক্সে ওপেনএআইয়ের এক কর্মী বলেছেন, চ্যাটজিপিটির এই ফিচারটিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, এটি ছিল মূলত ‘স্বল্প সময়ের একটি পরীক্ষা’, যা ‘অনেক ব্যবহারকারীকে অনিচ্ছায় কিছু ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করে ফেলতে বাধ্যও করছিল’।

তবে ব্যবহারকারীরা চাইলেই এই লিংকগুলো পরে মুছেও ফেলতে পারেন। সে জন্য চ্যাটজিপিটির সেটিংসে গিয়ে ‘ডেটা কন্ট্রোলস’ সেকশনে থাকা ‘শেয়ারড লিংকস’ অপশনের পাশে থাকা ওই ‘ম্যানেজ’ বাটনে ক্লিক করতে হবে। সেখানে দেখা যাবে যে, আপনি কতোটি কথোপকথন শেয়ার করেছেন ও চাইলে সেটি ডিলিটও করতে পারবেন।

এদিকে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বলেছেন যে, এ পর্যন্ত এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট আইন কিংবা নীতিমালাও নেই। যে কারণে ব্যবহারকারীরা আইনি গোপনীয়তার আশাও করতে পারেন না। আদালত চাইলেই চ্যাটজিপিটি আলাপচারিতা জমা দিতেও বাধ্য হতে পারে।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

