তথ্য প্রযুক্তি

একই পাসওয়ার্ড সব জায়গায় ব্যবহারের ঝুঁকি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান ডিজিটাল যুগ হওয়ায় একজন মানুষকে অসংখ্য অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হয়। সেইক্ষেত্রে বিভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়। তাই অনেকেই একই পাসওয়ার্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তবে সেটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

একই পাসওয়ার্ড সব জায়গায় ব্যবহারের ঝুঁকি 1

অনেকের ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ব্যাংকিং বা অনলাইন কেনাকাটা- সব জায়গায় আলাদা আলাদা লগইন ক্রিডেনশিয়াল দরকার। মনে রাখার সুবিধার জন্য অনেকেই সব মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন। তবে এই অভ্যাসটি হতে পারে ভয়াবহ নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ।

একই পাসওয়ার্ড বারবার ব্যবহার সাইবার নিরাপত্তার সবচেয়ে সাধারণ এবং মারাত্মক ভুলগুলোর একটি। এতে করে ব্যক্তিগত, আর্থিক এবং পেশাগত তথ্য খুব সহজেই হ্যাকারদের হাতে চলে যেতে পারে। একটি তথ্য ফাঁস হতেই হ্যাকাররা একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর একাধিক অ্যাকাউন্টে প্রবেশও করতে পারে। যে কারণে বাড়ে ক্রিডেনশিয়াল স্টাফিং, ফিশিং এবং পরিচয়চুরির মতো জটিল সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিও। তাই নিজের অনলাইন উপস্থিতি সুরক্ষিত রাখতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য পৃথক এবং শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা জরুরি। সঙ্গে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার এবং টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখলে নিরাপত্তা আরও দৃঢ় হবে।

একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো একটি মাত্র ওয়েবসাইট হ্যাক হলে তার প্রভাব পড়ে অন্যান্য সব অ্যাকাউন্টেই। কোনো জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের লগইন তথ্য ফাঁস হলে হ্যাকাররা সেই ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড অন্য সাইটেও ব্যবহার করে হ্যাকিংয়ের চেষ্টা করে। যদি ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড থাকে, তাহলে হ্যাকারদের জন্য ব্যবহারকারীর ডিজিটাল পরিচয়ে ঢুকে পড়া বলা যায় সময়ের ব্যাপারমাত্র। এতে ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য মুহূর্তেই ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। যেমন ২০১৩ সালে ইয়াহুর বড় তথ্য ফাঁসের ঘটনায় লক্ষাধিক পাসওয়ার্ড চুরি হয়। সেই পাসওয়ার্ডগুলো পরে অন্যান্য ওয়েবসাইটেও ব্যবহার করা হয়েছিলো। যে কারণে অনেক ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট একযোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। পৃথক পাসওয়ার্ড না থাকলে একবারের তথ্য ফাঁসই তৈরি করে থাকে ‘ডমিনো ইফেক্ট’। অর্থাৎ একটি হ্যাকড হওয়া পাসওয়ার্ড দিয়ে সব ওয়েবসাইটই হ্যাকড হওয়ার শঙ্কাও ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গাতেই।

প্রায় ৮০ শতাংশ তথ্য ফাঁস ঘটে চুরি হওয়া পাসওয়ার্ডের কারণে

একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই ‘ক্রিডেনশিয়াল স্টাফিং’ আক্রমণের শিকারও হতে পারেন। এটি এমন এক ধরনের সাইবার অপরাধ, যা হ্যাকাররা চুরি হওয়া ইউজারনেম পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয় বটের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পরীক্ষাও করে দেখে। অনেক ওয়েবসাইট একই ধরনের লগইন কাঠামো ব্যবহার করে থাকে, যে কারণে এক পাসওয়ার্ড একাধিক জায়গায় কাজও করতে পারে। হ্যাকিংসংক্রান্ত প্রায় ৮০ শতাংশ তথ্যই ফাঁস ঘটে চুরি হওয়া পাসওয়ার্ডের কারণেই। একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার মানেই হলো হ্যাকারদের হাতে নিজের ডিজিটাল জীবনের মাস্টার চাবি তুলে দেওয়া।

স্বয়ংক্রিয় হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি

পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়, তবে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে পুনরুদ্ধারের সময় ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে। যদি একাধিক অ্যাকাউন্টে একই রিকভার ই-মেইল কিংবা ফোন নম্বর থাকে, তাহলে এক প্ল্যাটফর্মের তথ্য ফাঁস অন্য প্ল্যাটফর্মকেও তখন প্রভাবিত করতে পারে। অনেক সময় একই নিরাপত্তা প্রশ্ন কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের কারণেও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এতে এক প্ল্যাটফর্মে পরিচয় যাচাই করতে গিয়ে অন্য অ্যাকাউন্টের তথ্যও ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

সুরক্ষিত থাকার উপায় কী?

# একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার বন্ধ করাই হলো নিরাপত্তা জোরদারের প্রথম পদক্ষেপ। নিচের কয়েকটি সহজ অভ্যাস ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে।

# পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার: এটি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্যই শক্তিশালী এবং পৃথক পাসওয়ার্ড তৈরি এবং সংরক্ষণ করে।

# টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশনটি চালু রাখা: এতে পাসওয়ার্ড ফাঁস হলেও বাড়তি এক স্তরের সুরক্ষা বজায় থাকবে।

# নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা: সময় সময় পরিবর্তন করলে আগের তথ্য ফাঁসের প্রভাবও তখন কমে যাবে।

তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

গবেষণায় দাবি: চা, আপেল, চকোলেট খেলে কমবে ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি

গরমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে শুধু পানিই নয় ফলও খেতে হবে

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

