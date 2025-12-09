চিন্তা করেই লেখা যাচ্ছে কম্পিউটারে শব্দ!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চীনা বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, তারা এমন একটি কৃত্রিম চিপ উদ্ভাবন করেছেন যা মানুষের চিন্তাধারাকে সরাসরি কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠাতে পারে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক স্বেচ্ছাসেবক শুধুমাত্র চিন্তা করেই স্ক্রিনে শব্দ টাইপ করতে সক্ষম হন।
গবেষক দল জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি দিয়ে বাকহীন ও প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। তবে মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, এমন প্রযুক্তি ব্যবহারে গোপনীয়তা ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।
