The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

চিন্তা করেই লেখা যাচ্ছে কম্পিউটারে শব্দ!

চীনে সফল ব্রেইন-চিপ পরীক্ষা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চীনা বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, তারা এমন একটি কৃত্রিম চিপ উদ্ভাবন করেছেন যা মানুষের চিন্তাধারাকে সরাসরি কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠাতে পারে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক স্বেচ্ছাসেবক শুধুমাত্র চিন্তা করেই স্ক্রিনে শব্দ টাইপ করতে সক্ষম হন।

জানেন কি?

কম্পিউটার এবার বোবাদের মনের কথা বলবে!

কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে এবার টিভিতেও!

চিন্তা করেই লেখা যাচ্ছে কম্পিউটারে শব্দ! 1

চীনা বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, তারা এমন একটি কৃত্রিম চিপ উদ্ভাবন করেছেন যা মানুষের চিন্তাধারাকে সরাসরি কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠাতে পারে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক স্বেচ্ছাসেবক শুধুমাত্র চিন্তা করেই স্ক্রিনে শব্দ টাইপ করতে সক্ষম হন।

গবেষক দল জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি দিয়ে বাকহীন ও প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। তবে মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, এমন প্রযুক্তি ব্যবহারে গোপনীয়তা ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।

