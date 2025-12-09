The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

অস্ট্রেলিয়ায় দাবানলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গত কয়েক দিন ধরে, নিউ সাউথ ওয়েলস (অস্ট্রেলিয়া) এবং দ্বীপ রাজ্য তাসমানিয়া–এ ভয়াবহ দাবানল বিস্তার পেয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগ্নেয় গ্যাস, শুষ্ক বাতাস এবং তীব্র তাপমাত্রার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এই দাবানলে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। পাশাপাশি, এক দমকলকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। -kalerkantho.com

দাবানলের ভয়াবহতা এবং দ্রুত ছড়ানোর ফলে শত শত মানুষ বিপদে পড়েছেন। অনেক পরিবার তাদের বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের শঙ্কা, বসবাস উপযোগী পরিবেশের অভাব, এবং নিরাপদ আশ্রয়ের সংকট- এসব এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকার এবং জরুরি সেবা সংস্থা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়, প্রাথমিক খাদ্য ও পানীয় পানি এবং মেডিক্যাল সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন শুরু হয়েছে এবং আগামীর জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ চলছে।

এই ঘটনা শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়- জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্ম বা দাবানল, অতিরিক্ত তাপ, শুষ্কতা প্রভৃতি বিষয়ে নতুন করে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর অনেক অংশে- বিশেষ করে যেখানে পরিবেশ শুষ্ক ও তাপমাত্রা বাড়ছে- দাবানলের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে এই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস এবং তাসমানিয়া অঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল, বাড়ি ধ্বংস, একজন দমকলকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য জরুরি উদ্যোগ। বিশ্বকে গ্লোবাল উষ্ণায়ন-পরিস্থিতি এবং পরিবেশগত ঝুঁকি সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া দরকার।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

