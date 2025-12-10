শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিল গেটস যা বললেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বের খ্যাতিমান অনেক ব্যক্তিত্ব শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন। এবার শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিল গেটস এগিয়ে এলেন তার সংগঠনের মাধ্যমে।
গেটস ফাউন্ডেশনের চেয়ার এবং ব্রেকথ্রু এনার্জির প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বিখ্যাত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি লিংকডইনে ‘একটি প্রজন্মের অগ্রগতি, তাদের জন্য পছন্দ’ শীর্ষক একটি লেখা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।
সেখানে বিল গেটস লিখেছেন, একটি শিশুর মৃত্যু সব সময় একটি ট্র্যাজেডি। তবে যে রোগ আমরা প্রতিরোধ করতে জানি, সেই রোগে যখনই কোনো শিশুর মৃত্যু হয়, তখন সেটি হয় মর্মান্তিক। কয়েক দশক ধরে বিশ্ব শিশুদের জীবন বাঁচাতে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে এখন চ্যালেঞ্জ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্রগতি বিপরীতমুখীও হচ্ছে। ২০২৪ সালে ৪৬ লাখ শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের পূর্বেই মারা গেছে। ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা এই শতাব্দীর মধ্যে প্রথমবারের মতো প্রায় ২ লাখ থেকে সেটি বেড়ে আনুমানিক ৪৮ লাখে পৌঁছানোর আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এর মানেই হলো ৫ হাজারের বেশি শ্রেণিকক্ষে ভর্তি শিশু নাম লিখতে কিংবা জুতার ফিতে বাঁধতে শেখার পূর্বেই হারিয়ে গেলো।
বিল গেটস আরও বলেন, ‘তবে এমনটি হওয়ার কথা নয়। আমার মতে, পরবর্তী অধ্যায় দু’টি উপায়েই ঘটতে পারে। আমরা মানবো ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সুবিধা পাওয়া একটি প্রজন্মও হতে পারি। আমরা জীবনরক্ষাকারী কাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে পারছি না। বিগত কয়েক মাস ধরেই আমাদের ফাউন্ডেশন ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশনের সঙ্গে এই ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণের জন্যও কাজ করেছে। আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, তা সত্যিই উদ্বেগজনক।’
দেখা যায়, যদি স্বাস্থ্য খাতে তহবিল ২০ শতাংশ কমেও যায়, তাহলে ২০৪৫ সালের মধ্যে আরও ১ কোটি ২০ লাখ শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। বেশ কিছু বড় দাতা দেশ বর্তমানে এমন কাজ বিবেচনাও করছে। যদি এই কাটছাঁট আরও বেশি হয়ে ৩০ শতাংশ হয়ে যায়, তাহলে পরিস্থিতি আরও প্রচণ্ড খারাপ হবে। তখন ২০৪৫ সালের মধ্যে আরও ১ কোটি ৬০ লাখ শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে। বিল গেটস লিখেছেন যে, ‘যদি আমরা এই পথেই চলি, তবে আমরাই সেই প্রজন্ম যারা প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিলাম। বিশ্বে পোলিও প্রায় নির্মূল করেছিলাম। ম্যালেরিয়াকে প্রায় পৃথিবী হতে মুছে দিয়েছিলাম। এইডসকেও প্রায় ইতিহাসে পরিণত করেছিলাম। তবে থেমে থাকা যাবে না। আমরা জানি যে, শিশুরা মারা যাচ্ছে। আমরা এও জানি কেনো। আমরা জানি সেটি কীভাবে থামাতে হবে।’
মানবতার স্বার্থে বিল গেটস ভিন্ন পথ বেছে নিতেও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, ‘আরেকটি পথ রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই কাজে লাগাবো। বিভিন্ন উদ্ভাবনকে সেইসব শিশুদের কাছে পৌঁছাতে হবে, যা তাদের জন্যই প্রয়োজন। এভাবেই লাখ লাখ তরুণ জীবন রক্ষা করা সম্ভব। আমি বিশ্বের শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য তহবিল বৃদ্ধির পক্ষে এবং আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকারী দক্ষতার পক্ষেও কথা বলতে থাকবো। যেখানে লাখ লাখ জীবন ঝুঁকির মুখে রয়েছে, সেখানে এখন আমাদের আরও বেশি করে কিছু করতে হবে।’
বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিল গেটস। তিনি বলেন, এটি নতুন কোনো ধারণা নয়। তাদের দীর্ঘকাল ধরেই সীমিত বাজেট দিয়ে আরও অনেক বেশি কিছু করতে হয়েছে। আজ যখন অনেক দেশ স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষার চেয়ে ঋণের জন্যই বেশি অর্থ ব্যয় করছে, তখন প্রতিটি ডলারই আরও কঠোরভাবে ব্যবহার করতে হবে। সৌভাগ্যবশত, এমন কৌশল এবং উদ্ভাবন রয়েছে, যা সঠিকভাবে সাহায্য করতে পারে।
শিশুদের জন্য বাজেট বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিল গেটস আরও লিখেছেন, ‘কঠিন বাজেটের সময়ও আমরা একটি বড় পরিবর্তন আনতেই পারি। গত ২৫ বছরে আমরা সীমিত সম্পদ নিয়েও- কীভাবে জীবন বাঁচাতে হয়, সেই সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছি। শুধু অর্থ দিয়েই নয়, অগ্রাধিকার, প্রতিশ্রুতি এবং শিশুদের জন্য কাজকে পছন্দও করতে হবে। সে জন্য সবচেয়ে কার্যকর কাজে দ্বিগুণ মনোযোগও দিতে হবে। শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জীবন রক্ষাকারী টিকাও দিতে হবে। তারপর আমাদের এমন উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকারও দিতে হবে, যেখানে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। আমি এমন সমাধানের কথাও বলছি, যা পুরোনো টিকার তুলনায় একই কিংবা আরও ভালো সুরক্ষা দিতে কম ডোজ প্রয়োজন পড়ে। ডেটার স্মার্ট ও নতুন ব্যবহার করা যেতেই পারে। এতে নিশ্চিত হবে যে, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ঠিক সেই সব স্থানেই ব্যবহার করা হবে, যেখানে টিকার সবচেয়ে বেশি দরকার।
বিল গেটস তার লেখায় পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবন বিকাশে সমর্থন অব্যাহত রাখার কথাও বলেন। শিশুদের জন্য মারাত্মক হুমকি নিয়েও চিন্তিত তিনি। শিশুরা আগামীর বিশ্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবে বলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে বিল গেটসের।
# লিংকডইন সূত্র অবলম্বনে প্রথম আলো অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
