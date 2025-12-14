চিজ কী পেটের জন্য আদৌ ভালো?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চিজ বিশ্বজুড়ে একটি জনপ্রিয় খাবার, যা শুধু স্বাদের জন্য নয়, উচ্চ পুষ্টিগুণের কারণেও সমাদৃত। তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন- চিজ কি পেটের জন্য সত্যিই ভালো, নাকি এটি হজমের সমস্যা বাড়ায়?
বিশেষজ্ঞদের মতে, চিজের উপকারিতা যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু সতর্কতাও। তাই পেটের স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে চিজ সম্পর্কে জানাটা গুরুত্বপূর্ণ।
চিজ মূলত দুধ থেকে তৈরি হওয়ায় এতে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১২, ফসফরাস ও জিঙ্ক রয়েছে। এসব উপাদান শরীরের হাড়-মাংসপেশি মজবুত রাখতে সাহায্য করে। তবে পেটের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চিজ কতটা উপকারী তা নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা, ল্যাকটোজ সহনশীলতা এবং চিজের ধরন কী তার ওপর।
# যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাদের পক্ষে চিজ হজম করা কঠিন হতে পারে। দুধে থাকা ল্যাকটোজ হজমে সমস্যা হলে পেটে গ্যাস, ফুলে থাকা, ব্যথা, ডায়রিয়া বা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। তবে এতে সব ধরনের চিজ সমান সমস্যা করে না। হার্ড চিজ- যেমন চেডার, পারমিজান বা সুইস চিজে ল্যাকটোজের পরিমাণ কম থাকে। ফলে এগুলো তুলনামূলকভাবে সহজে হজম হয়।
# চিজে থাকা উচ্চ ফ্যাট অনেকের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে অতিরিক্ত তেল, মসলা বা ভাজাপোড়ার খাবারের সঙ্গে চিজ খেলে পেটে অস্বস্তি, অ্যাসিডিটি বা বদহজম দেখা দেয়। যাদের পেটের সমস্যা যেমন গ্যাস্ট্রাইটিস, এসিড রিফ্লাক্স বা আইবিএস আছে, তাদের খুব বেশি ফ্যাটযুক্ত চিজ এড়িয়ে চলা উচিত। তবে লো-ফ্যাট বা কটেজ চিজ তাদের জন্য নিরাপদ।
# তবে চিজের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো এর প্রোবায়োটিক গুণ। বিশেষ করে ফারমেন্টেড চিজ- যেমন গৌদা, মোজারেলা, ব্লু চিজ ইত্যাদিতে ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এই ব্যাকটেরিয়া হজমশক্তি বাড়াতে, গ্যাসের সমস্যা কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সঠিক পরিমাণে ও সঠিক ধরনের চিজ খেলে পেটের স্বাস্থ্যের উন্নতিও সম্ভব।
এ ছাড়াও চিজে থাকা প্রোটিন হজমে সময় নেয় বলে এটি দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে। যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তারা পরিমিত পরিমাণে চিজ খেতে পারেন। তবে যে কোনো খাবারের মতোই চিজ অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়।
চিজ পেটের জন্য ভালো- তবে তা নির্ভর করে চিজের ধরন এবং ব্যক্তির পেটের সংবেদনশীলতার ওপর। ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স না থাকলে, হার্ড চিজ বা লো-ফ্যাট চিজ পরিমিত পরিমাণে খেলে উপকারই বেশি। তবে যাদের পেট সংবেদনশীল, কিংবা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিজ গ্রহণ করা উচিত।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org