স্বীকার করলেন নিজেই: প্রেম করছেন ভ্লাদিমির পুতিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রেম করছেন। তবে সেই প্রেমিকার পরিচয় কিংবা সম্পর্কের কোনো বিস্তারিত তথ্য জানাতে অস্বীকৃতি জানান তিনি।

স্বীকার করলেন নিজেই: প্রেম করছেন ভ্লাদিমির পুতিন 1

বছরের শেষ প্রান্তিকে মস্কোয় আয়োজিত রুশ প্রেসিডেন্টের বার্ষিক সংবাদ সম্মেলন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন পুতিন, যা ঘিরে দেশ-বিদেশে নতুন করে আলোচনার ঝড় শুরু হয়েছে।

শুক্রবারের ওই সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের এক সাংবাদিক জানতে চান যে, পুতিন কী ‘প্রথম দেখায় প্রেমে’ বিশ্বাস করেন? প্রতি উত্তরে রুশ প্রেসিডেন্ট ‘হ্যাঁ’ সূচক জবাব দেন। তারপর সরাসরি প্রশ্ন আসে- তিনি নিজে কী প্রেম করছেন? এই প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত তবে স্পষ্টভাবে পুতিন বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তবে কার সঙ্গে প্রেম করছেন কিংবা কাকে ঘিরে তার এই অনুভূতি- সে বিষয়ে কোনোই ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে যাচ্ছেন ভ্লাদিমির পুতিন। সাবেক স্ত্রী লিউদমিলা পুতিনার সঙ্গে ২০১৪ সালে বিচ্ছেদের পর তার পারিবারিক জীবন নিয়ে প্রকাশ্যে খুব কমই কথা বলেছেন তিনি। তবে দীর্ঘদিন ধরে রুশ গণমাধ্যম এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী ছন্দময় জিমন্যাস্ট আলিনা কাবায়েভার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথাও উঠে এসেছে।

ধারণা করা হচ্ছে যে, কাবায়েভার সঙ্গে পুতিনের সম্পর্ক প্রায় ১৮ বছরের পুরোনো ও তাদের দু’টি সন্তান রয়েছে, যারা ছদ্মনামে রাশিয়ার বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে বসবাস করেন। যদিও এইসব তথ্য কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও স্বীকার করেননি পুতিন।

এবারের সংবাদ সম্মেলনে প্রেমের বিষয়টি স্বীকার করাকে কেও কেও দেখছেন নিজের ভাবমূর্তি কিছুটা নরম এবং মানবিক করার কৌশল হিসেবেই। আবার অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিনের গোপনীয়তার পর হয়তো ব্যক্তিগত জীবনের কিছু দিক ধীরে ধীরে প্রকাশের ইঙ্গিতও দিচ্ছেন ৭৩ বছর বয়সী এই রুশ নেতা।

সংবাদ সম্মেলনের আরেকটি মুহূর্তও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দর্শক সারিতে থাকা তরুণ সাংবাদিক কিরিল বাঝানোভ ‘আমি বিয়ে করতে চাই’ লেখা একটি ছোট্ট প্ল্যাকার্ড হাতে উপস্থিত হন। বিষয়টি পুতিনের নজরে পড়লে তিনি মুচকি হেসে বলেন যে, এই প্ল্যাকার্ডটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব- সে সম্ভবত অন্যদের চেয়ে ভিন্ন কিছুও বলতে চায়। তারপর কিরিলের পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে ঠাট্টার ছলে পুতিন মন্তব্য করেন, ‘তুমি তো রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এসেছো।’

এই সুযোগেই কিরিল বাঝানোভ লাইভ সম্প্রচারে নিজের প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, জানেন যে এই মুহূর্তে তার প্রেমিকা অনুষ্ঠানটি দেখছেন ও সরাসরি তাকে উদ্দেশ করেই বলেন, ‘ওলেচকা, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?’ এমনকি নিজের সম্ভাব্য বিয়েতে রুশ প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনের শেষদিকে উপস্থাপক কিরিলকে সুখবরটি দেন- তার প্রেমিকা বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। পুরো ঘটনাটি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি এক ধরনের মানবিক এবং ব্যক্তিগত আবহ তৈরি করে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ক্ষমা চাইলেন ভ্লাদিমির পুতিন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ভিডিওটি ছিলো ভুয়া: এবার স্বীকার…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

