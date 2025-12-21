The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’তে নোরার নাচ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’ ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ওই গানের উন্মাদনা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বলিউডেও। কারণ কনার গাওয়া এই গানে নেচেছেন বলিউডের হার্টথ্রব নায়িকা নোরা ফাতেহি।

কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’তে নোরার নাচ 1

স্যোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন সানজয়। সেখানে দেখা যায় যে, ‘মেহেন্দি’ গানের তালে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই নাচছেন নোরা ফাতেহি। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছেন সানজয়।

ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে সানজয় লিখেছেন যে, ‘ওর হাতে মেহেন্দি।’ নোরার এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে মিডিয়া পাড়ায়।

নেটিজেনরা রীতিমতো মুগ্ধতাও প্রকাশ করছেন। কমেন্ট বক্সে নোরা ফাতেহি নিজেও ভালোবাসা জানিয়েছেন ইমোজির মাধ্যমে।

বাংলাদেশি গানের তালে নোরার এই পারফরম্যান্স দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত ভক্তরা। ভিডিওর নিচে একজন নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘বাংলা গানে নোরা! অবিশ্বাস্য সুন্দর একটি মুহূর্ত বলা যায।’

অপর একজন লিখেছেন যে, ‘আমাদের বাংলা গান এভাবে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে খুবই ভালো লাগছে।’

জানা যায়, কিছুদিন আগেই মুক্তি পাওয়া কণার এই গানটি এখন টিকটক এবং রিলসে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। আর নোরার নাচ যেনো সেই জনপ্রিয়তায় বাড়তি মাত্রাও যোগ করলো।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

রোনালদোকে দেখা যাবে হলিউডের সিনেমায়?

দক্ষিণ ও বলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান সাফল্য শ্রদ্ধা দাসের

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

বিনোদন

‘উইকেড: ফর গুড’ শুধুমাত্র ছোটদের নয় বড়দের জন্যও

বিনোদন

বছরের অন্যতম সেরা সিনেমা ‘ট্রেন ড্রিমস’

বিনোদন

নতুন বছর সিনেমা ‘গোলাপ’ উপহার দিবেন পরীমণি

বিনোদন

‘ধুরন্ধর’ এর অভিনেত্রী সারা যা বললেন

বিনোদন

৬টি দেশে নিষিদ্ধ সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ ৩০০ কোটির পথে

বিনোদন

৭০ বছর বয়সী অভিনেতা ‘মিস্টার বিন’ এবার ফিরলেন নতুন সিরিজ নিয়ে

