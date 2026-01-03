মিসিং MH370-এর জন্য গভীর সমুদ্র অনুসন্ধান আবারও শুরু

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ১৯৭০-এর দশকে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের Flight MH370 রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়া বিমানটির সন্ধানে আবারও গভীর সমুদ্র অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।
বহু বছরের বিরতি এবং পূর্বের উদ্যোগের পর এই অভিযানটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করছে, কারণ এটি বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনার পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।
এই অনুসন্ধান ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলগুলোর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। বিমানটি ২০১৪ সালে রাডার থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর থেকেই এর নিখোঁজের রহস্য উন্মোচনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো ফল পাওয়া যায়নি।
এই নতুন অনুসন্ধানে উচ্চ প্রযুক্তির সোনার সেন্সর, রিমোট-অপারেটেড ভেহিকল (ROV) এবং গভীর সমুদ্র মানচিত্রায়ণ ব্যবস্থার ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, সম্ভাব্য ড্রাইফ ট্র্যাক, সমুদ্রের তলদেশের ভৌগোলিক তথ্য এবং আরও শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে MH370-এর টুকরো অংশ পাওয়া যেতে পারে—যা বহু পরিবার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে দীর্ঘ ব্যথিত প্রশ্নের উত্তর হতে পারে।
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সরকার, আন্তর্জাতিক এভিয়েশন সংস্থা এবং বিমানের ইতিহাস গবেষকদের সহায়তায় এই অনুসন্ধান এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে পরিচালিত হচ্ছে। বিমান সংক্রান্ত এই রহস্য যদি সমাধান হয়, তা ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনার প্রতিরোধেও সহায়ক হবে।
তারপরও এই অনুসন্ধান যতই উন্নতভাবে হোক, এটি সময়সাপেক্ষ এবং বিশাল সমুদ্র বিস্তৃতির মন্থর উদ্যোগ—কিন্তু এটি আশা করা হচ্ছে যে, এই অভিযান MH370 ও এর যাত্রীদের প্রতি বিশ্বের দীর্ঘ অতৃপ্তির উত্তর দিতে সক্ষম হবে। সূত্র: AP News
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
