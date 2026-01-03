The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সঠিক নীতিমালা কিংবা কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা এআই প্রযুক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মাইক্রোসফটের এআই বিভাগের প্রধান মুস্তাফা সুলেইমান।

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে’ 1

বিবিসি রেডিও ৪-এর ‘টুডে’ অনুষ্ঠানে অতিথি সম্পাদক হিসেবে অংশ নিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এআইয়ের বর্তমান অগ্রগতির ধারা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়াটা বর্তমানে এক ধরণের প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুলেইমানের মতে, যারা এই মুহূর্তে এআই নিয়ে সামান্যতম বিচলিত নন, তারা আসলেও এই প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির দিকে সঠিক নজরই রাখছেন না। তিনি মনে করেন যে, আগামী ৫ বছরে এআইয়ের অগ্রগতি ‘অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে’ হবে, যা মানবসভ্যতার জন্য যেমনি সুযোগ তৈরি করবে, তেমনি তৈরি করবে অস্তিত্বের সংকটও।

মুস্তাফা সুলেইমান, যিনি বিশ্ববিখ্যাত এআই স্টার্টআপ ‘ডিপমাইন্ড’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, বর্তমানে প্রযুক্তি খাতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা মানুষের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান মেশিন তৈরির স্বপ্নও দেখছেন। তবে এমন ব্যবস্থা যদি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাই হয়, তবে তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই চলে যাবে।

তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, এআই যদি একবার মানুষের সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় ও একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে এই প্রযুক্তি মানুষের পক্ষে কাজ করার পরিবর্তে মানবজাতিকে কোণঠাসাও করে ফেলবে। তাই এআই ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি শক্তিশালী ‘নিরাপত্তা বেষ্টনী’ কিংবা শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরির জন্য তিনি বিশ্বনেতা এবং প্রযুক্তিবিদদের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন।

বর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যে এআই নিয়ে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছে কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি। বিশেষ করে ‘হোয়াইট কলার’ কিংবা দাপ্তরিক পেশাজীবীদের কাজের জায়গা এআই দখল করে নিতে পারে বলে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, মাইক্রোসফট এআই প্রধানের বক্তব্য তাকে আরও জোরালো করেছে।

মাইক্রোসফটের নিজস্ব গবেষণায় দেখা যায় যে, ইন্টারপ্রেটার কিংবা দোভাষী ও অনুবাদকদের কাজগুলো এখন নিয়মিতভাবে এআই টুল দিয়েই করা হচ্ছে। এর পরেই ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে ইতিহাসবিদ, গণিতবিদ এবং প্রুফ রিডারদের মতো পেশাজীবীরা। সুলেইমান মনে করেন যে, এআই এখন অপারেটিং সিস্টেম চালানো থেকে শুরু করে ইমেইল পাঠানো কিংবা ফোন করার মতো কাজগুলোও একজন দক্ষ প্রজেক্ট ম্যানেজার কিংবা এইচআর কর্মকর্তার মতোই নিখুঁতভাবে করতে পারছে।

মুস্তাফা সুলেইমান আরও জানিয়েছেন যে, কল সেন্টার কর্মীদের জায়গা ইতিমধ্যেই এআই দখল করতে শুরু করেছে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই প্যারালিগ্যাল, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং সাধারণ প্রজেক্ট ম্যানেজারদের মতো পদগুলো একই পরিণতির দিকেই যাবে। যেহেতু একজন বুদ্ধিভিত্তিক কর্মীর মতো কাজ করা বর্তমানে এআইয়ের মাধ্যমে অনেক সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্যও হয়ে উঠেছে, তাই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত অটোমেশনের দিকেই ঝুঁকছে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

এখন বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন ল্যাপটপ

বিজ্ঞানীরা এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নতুন ভাইরাস…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্টেথোস্কোপে কয়েক সেকেন্ডেই হৃদরোগ শনাক্ত!

তথ্য প্রযুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন গেমিং ল্যাপটপ

তথ্য প্রযুক্তি

টিকটকসহ চীনে তৈরি বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারে তথ্য চুরির আশঙ্কা

তথ্য প্রযুক্তি

নতুন এআই প্রযুক্তি ইউটিউবে: কন্টেন্ট নির্মাতাদের আয় নিয়ে আশঙ্কা

তথ্য প্রযুক্তি

‘আলফা প্ল্যান’ -এর পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিজেদের অগ্রগতির জানান দিবে অনার

তথ্য প্রযুক্তি

বিনোদনের সেরা অভিজ্ঞতা পেতে চাই কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন আধুনিক টিভি

Loading...
More Stories

গুগল সার্চে ২০২৫ সালে এগিয়ে যারা

‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ দেখতে দর্শকদের চাপে নেটফ্লিক্সের সার্ভার…

তথ্য প্রযুক্তিতে ২০২৫ সাল: ডিজিটাল বিশ্বের রূপান্তরের বছর

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali