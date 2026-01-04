শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ নিয়ে নানা গুঞ্জন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’ নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কলকাতার নায়িকা বাদ পড়া থেকে শুরু করে শুটিং বন্ধ হওয়া- এমন অনেক কিছুই গুঞ্জনে যখন সিনেপ্রেমীরা দ্বিধাবিভক্ত, ঠিক তখন মুখ খুললো নির্মাতা এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
জানা গেছে, আগামী ঈদের অন্যতম আলোচিত এই সিনেমাটি শাকিব খানের বিপরীতে দুই নায়িকার থাকার কথা ছিলো। একজন তাসনিয়া ফারিণ নিশ্চিত হলেও দ্বিতীয় নায়িকা নিয়ে চলছিল নানা ধরনের জল্পনা। কলকাতার অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর নাম শোনা গেলেও তিনি একে ‘গুজব’ বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন।
আবার শোনা যাচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে কলকাতার কোনো নায়িকার পরিবর্তে দেশীয় অভিনেত্রী সাবিলা নূরকে হয়তো এই প্রজেক্টে যুক্ত করা হতে পারে। গত ঈদে ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব-সাবিলা রসায়ন বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছিল, তাই ভক্তদের একটি বড় অংশই সাবিলাকে আবারও শাকিবের বিপরীতে দেখতে চাই।
শুধু তা-ই নয়, ভারতের সঙ্গে ভিসা জটিলতার কারণে শুটিং পিছিয়ে যাওয়া ও সিনেমাটির মুক্তি অনিশ্চিত- এমন খবরে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া।
যে কারণে দর্শক এবং সিনেভক্তদের একাংশের মধ্যে বেশ হতাশাও দেখা যায়। এমন সময় সব জল্পনাতে এবার জল ঢেলে দিলো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস।
এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিলো তাদের স্পষ্ট এক বার্তা। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রিন্স’ সিনেমা নিয়ে চারপাশে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে; যা আদতেও গুজব ছাড়া কিছুই নয়। ‘প্রিন্স’ টিম শুরু থেকে তাদের আপডেট দিয়ে এসেছে। চলমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উতরে ‘প্রিন্স’ টিম সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী ৬ জানুয়ারি ‘প্রিন্স’ টিম শুটিংয়ে চলে যাচ্ছে। সুবিধামতো সময় ফার্স্টলুক ও পোস্টার প্রকাশ করা হবে।
উল্লেখ্য, ‘প্রিন্স’ সিনেমাটি নব্বই দশকের ঢাকা শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর গল্প নিয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে। ক্রাইম, অ্যাকশন, লাভ ও ইমোশনের মিশেলে তৈরি এই সিনেমাটির প্রথম পোস্টার গত বছর দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক ঝড় তুলেছিল।
সবকিছু ঠিক-ঠাক থাকলে আগামী ঈদুল ফিতরে বড় পর্দায় মেগাস্টার শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ অবতার দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org