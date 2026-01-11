উৎসবে আজ ‘উৎসব’: দেখানো হবে আরও যেসব সিনেমা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গতকাল (শনিবার) থেকে শুরু হয়েছে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের পরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার পর উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে চীনা নির্মাতা চেন শিয়াংয়ের ‘দ্য জার্নি টু নো এন্ড’। পরবর্তীতে উৎসবে বাংলাদেশ প্যানোরমা শাখায় প্রদর্শিত হয় তানিম নূরের সিনেমা ‘উৎসব’।
আজ (রবিবার) উৎসবের দ্বিতীয় দিনে দেখা যাবে নানা দেশের সিনেমা। একনজরে দেখে নিন।
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টায় পারা ভিভির ‘দ্য ইমপ্লেকেবল টাইমস অব পাবলো’ (কিউবা) ও ‘রেক’ (বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা); বেলা ১ টায় ‘নট অ্যালোন’ (বেলজিয়াম), বেলা তিনটায় প্রদর্শিত হবে ‘মাই ফাদার’স সন’ (চীন), ৫টায় প্রদর্শিত হবে সব কটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। ‘কালারস অব হোপ’, ‘ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড’, ‘প্রত্যাবর্তন’, ‘মিখাইল’, ‘অদৃশ্য দেয়াল’, ‘ময়া’- সব কটি বাংলাদেশের এবং ‘ইন্টিমেট অবজেক্টস’ (যুক্তরাজ্য)। সন্ধ্যা ৭ টায় শেষ সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে ‘উৎসব’।
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল অডিটরিয়াম)
সকাল সাড়ে ১০ টায় ‘দ্য বানানা গার্ডেন’ (ইরান), বেলা ১টায় প্রদর্শিত হবে ‘ফর ইওর সেক’ (আর্জেন্টিনা), বেলা ৩ টায় প্রদর্শিত হবে ‘ভয়েসেস অব দ্য মাউন্টেনস’ (তাজিকিস্তান), বিকেল ৫ টায় প্রদর্শিত হবে ‘কুইংটং অ্যান্ড কাইহুয়া’ (চীন)।
শিল্পকলা একাডেমি (ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়াম)
সকাল সাড়ে ১০টায় প্রদর্শিত হবে ‘আজর’ (ভারত), বেলা ১ টায় প্রদর্শিত হবে ‘দিস প্লেস’ (ফিলিপাইন), বেলা তিনটায় ‘রেইনবোস টেল’ (চেক রিপাবলিক) এবং ৫টায় প্রদর্শিত হবে ‘আল আওদা’ (সিঙ্গাপুর)।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
প্রতিদিন ৩টি করে শো হবে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রদর্শিত হবে ‘প্যানট্রাম’ (শ্রীলঙ্কা), বেলা আড়াইটায় দেখানো হবে ‘দিস প্লেস’ (ফিলিপাইন) এবং বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রদর্শিত হবে ‘ফিস অন দ্য হুক’ (তাজিকিস্তান)।
স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়াম
সিদ্ধেশ্বরী রোডের স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অডিটরিয়ামে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সিনেমা প্রদর্শিত হবে। ১১টায় প্রদর্শিত হবে ‘পাপা বুকা’ (পাপুয়া নিউ গিনি), বেলা ১টায় প্রদর্শিত হবে ‘দ্য লেটার’ (রাশিয়া), বেলা ৩টায় প্রদর্শিত হবে ‘দ্য শোর অব লাইফ’ (চীন) এবং ‘দ্য বানানা গার্ডেন’ (ইরান)।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org