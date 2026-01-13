গোল্ডেন গ্লোবস ২০২৬: সেরা যারা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গোল্ডেন গ্লোবের ৮৩তম আসর। এই আসরে এবার কারা সেরা হলেন? সেটি এখন জেনে নিন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠানের লাল গালিচায় হাজির হন হলিউডের লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, জেনিফার লোপেজ, ডোয়াইন জনসন ও জ্যাকব এলোর্ডি থেকে শুরু করে নিক জোনাস-প্রিয়াঙ্কা চোপড়া দম্পতির মতো খ্যাতিমান তারকারা। এতে টানা দ্বিতীয়বারের মত একক সঞ্চালনায় বিশেষ কীর্তি গড়েছেন কমেডিয়ান নিকি গ্লেজার।
সেরা সিনেমা হিসেবে এই আয়োজনে পুরস্কৃত হলো এক অতিবামপন্থী গোষ্ঠীর গল্পে নির্মিত ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ও উইলিয়াম শেকস্পিয়ারের ছেলের জীবন এবং তার পরিবারের বেদনাবিধুর কাহিনী নিয়ে তৈরি ‘হ্যামনেট’।
সব মিলিয়ে চারটি বিভাগে সেরা হয়েছে ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার।
# সেরা টিভি সিরিজ হয়েছে ‘দ্য পিট’ ও ‘দ্য স্টুডিও’।
# নেটফ্লিক্সের গত বছরের সাড়া জাগানো সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ পেয়েছে সেরা লিমিটেড সিরিজের পুরস্কার।
বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার জিতলেন যারা-
# বেস্ট ফিল্ম (ড্রামা): হ্যামনেট
# বেস্ট ফিল্ম (মিউজিক্যাল অর কমেডি): ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
# বেস্ট অ্যাকটর ইন আ ফিল্ম (ড্রামা): ওয়াগনার মোরা (দ্য সিক্রেট অ্যাজেন্ট)
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ ফিল্ম (ড্রামা): জেসি বাকলি (হ্যামনেট)
# বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ (মিউজিক্যাল অর কমেডি): দ্য স্টুডিও
# বেস্ট টেলিভিশন লিমিটেড সিরিজ, অ্যান্থলজি সিরিজ অর টেলিভিশন ফিল্ম: অ্যাডোলেসেন্স
# বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ (ড্রামা): দ্য পিট
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন সিরিজ (ড্রামা): রিয়া সিহর্ন (প্লারিবাস)
# বেস্ট স্ট্যান্ডআপ কমেডি অন টেলিভিশন: রিকি গার্ভেইস (রিকি গার্ভেইস: মর্টালিটি)
# বেস্ট সাপোর্টিং ফিমেল অ্যাকটর অন টেলিভিশন: এরিন ডোহার্টি (অ্যাডোলেসেন্স)
# বেস্ট ফিল্ম (নন-ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ): দ্য সিক্রেট এজেন্ট
# বেস্ট ফিল্ম (অ্যানিমেটেড): কেপপ ডেমন হান্টারস
# বেস্ট ডিরেক্টর (ফিল্ম): পল টমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)
# সিনেমাটিক অ্যান্ড বক্স অফিস অ্যাচিভমেন্ট: সিনারস
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন লিমিটেড সিরিজ, অ্যান্থলজি সিরিজ অর টেলিভিশন ফিল্ম: মিচেল উইলিয়ামস (ডায়িং ফর সেক্স)
# বেস্ট মেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন লিমিটেড সিরিজ, অ্যান্থলজি সিরিজ অর টেলিভিশন ফিল্ম: স্টিফেন গ্রাহাম (অ্যাডলোসেন্স)
# বেস্ট মেল অ্যাকটর ইন আ ফিল্ম (মিউজিক্যাল অর কমেডি): টিমোথি চ্যালামেট (মার্টি সুপ্রিম)
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ ফিল্ম (মিউজিক্যাল অর কমেডি): রোজ বার্ন (ইফ আই হ্যাড লেগস আই’ড কিক ইউ)
# বেস্ট স্ক্রিনপ্লে (ফিল্ম): পল টমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)
# বেস্ট অরিজিনাল স্কোর (ফিল্ম): লুডভিগ গোরানসন (সিনারস)
# বেস্ট অরিজিনাল সং (ফিল্ম): গোল্ডেন (কেপপ ডেমন হান্টারস)
# বেস্ট পডকাস্ট: গুড হ্যাং উইদ অ্যামি পোহেলার
# বেস্ট মেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন সিরিজ (মিউজিক্যাল অর কমেডি): সেথ রোজেন (দ্য স্টুডিও)
# বেস্ট সাপোর্টিং মেল অ্যাকটর অন টেলিভিশন: ওয়েন কুপার (অ্যাডোলেসেন্স)
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন সিরিজ (মিউজিক্যাল অর কমেডি): জিন স্মার্ট (হ্যাকস)
# বেস্ট মেল অ্যাকটর ইন আ টেলিভিশন সিরিজ (ড্রামা): নোয়া ওয়াইল (দ্য পিট)
# বেস্ট মেল অ্যাকটর ইন আ সাপোর্টিং রোল ইন আ ফিল্ম: স্তেলান স্কার্সগার্দ (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু)
# বেস্ট ফিমেল অ্যাকটর ইন আ সাপোর্টিং রোল ইন আ ফিল্ম: টিয়ানা টেইলর (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
