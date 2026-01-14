The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

ওয়াশিংটন সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত খুঁজছে: ইরান

TEHRAN, IRAN - JANUARY 12: Security forces are seen during a pro-government rally on January 12, 2026 in Tehran, Iran. Tens of thousands of demonstrators gathered in Tehran's Enqelab Square on Monday, as Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker of the Iranian parliament, made a speech denouncing western intervention in Iran, following ongoing anti-government protests. In recent days, US President Donald Trump has repeatedly threatened military action if Iranian security forces kill protesters. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইরানে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের পথ সুগম করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে নানা অজুহাত তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করলো তেহরান।

ওয়াশিংটন সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত খুঁজছে: ইরান 1

গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জাতিসংঘের ইরানি মিশন হতে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুমকির কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। সূত্র-এএফপি

তেহরান বলছে যে, ইরানজুড়ে চলা বর্তমান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন যে ‘কঠোর পদক্ষেপ’ নেওয়ার কথা বলছে, সেটি মূলত দেশটিতে ক্ষমতার পরিবর্তনের একটি দীর্ঘমেয়াদী নীল নকশারই অংশ। নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি ও দেশে পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সামরিক অভিযানের পরিবেশ তৈরি করা আমেরিকার প্রকৃত লক্ষ্য বলে মনে করে ইরান।

জাতিসংঘের ইরানি মিশন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে জানিয়েছে যে, ওয়াশিংটনের বর্তমান নীতি এবং কল্পনা পুরোটাই তেহরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সেখানে বলা হয়, ‘নিষেধাজ্ঞা, হুমকি, পরিকল্পিত অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা- সবই সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত তৈরিরই কৌশল।’

ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অতীতে ওয়াশিংটনের এই ধরনের বহু কৌশল যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এবারও তাদের সেই ষড়যন্ত্রও সফল হবে না। ইরান মনে করে, দেশটির অভ্যন্তরীণ সংকটকে পুঁজি করে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করার এক অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ইরানে মূল্যস্ফীতি এবং আর্থিক দুরবস্থার প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ শুরু হয়, সেটি দ্রুত রাজনৈতিক রূপ নিয়ে দেশজুড়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২২ সালের পর এটিই ইরানের সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল ইরানের একজন সরকারি কর্মকর্তা প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছেন যে, দুই সপ্তাহের এই বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ অন্তত দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। রাজধানী তেহরানসহ বিভিন্ন শহরে এই অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে ও এর সমর্থনে লন্ডনসহ বিশ্বের বিভিন্ন বড় শহরেও প্রবাসী ইরানিরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

এই উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে ইরানি বিক্ষোভকারীদের ‘দেশপ্রেমিক’ অভিহিত করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন। ট্রাম্পের ‘সাহায্য আসছে’ এমন আশ্বাসকে ইরান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ হিসেবেই দেখছে।

গত বছর ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর হতে ইরান এমনিতেই চরম আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রয়েছে। তেহরান দাবি করেছে যে, বর্তমান বিক্ষোভ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণই নয়, বরং এতে ‘অস্থিরতা উসকে দেওয়ার’ পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

