ফেসবুকের ‘ব্লু টিক’ চিহ্ন যেভাবে আনবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বড় এক প্রতীকই হলো ফেসবুকের ‘ব্লু টিক’ কিংবা ভেরিফায়েড ব্যাজ। প্রোফাইল কিংবা পেজের পাশে থাকা এই ছোট্ট নীল চিহ্নটি বোঝায় যে, এটি একটি অফিসিয়ালি যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড, মিডিয়া, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের কাছে এটি সম্মান এবং স্বীকৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ফেসবুকের ‘ব্লু টিক’ চিহ্ন যেভাবে আনবেন 1

তবে এই ব্লু টিক পেতে হলে কিছু নিয়মকানুন অবশ্যই মানতে হয় এবং আবেদন করতে হয় নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

আসলে ব্লু টিক কী?

ফেসবুকের ব্লু টিক হলো মূলত একটি অফিসিয়াল ভেরিফিকেশন ব্যাজ, যা অ্যাকাউন্ট কিংবা পেজের প্রামাণিকতা নিশ্চিত করে। সাধারণত পাবলিক ফিগার, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, ব্র্যান্ড ও প্রভাবশালী কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের এই ব্যাজটি দেওয়া হয়।

এটি সাহায্য করে যেভাবে:

# অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে

# ভুয়া কিংবা ক্লোন অ্যাকাউন্ট থেকে আলাদা হতে

# ব্র্যান্ডিং এবং অনলাইন উপস্থিতি শক্তিশালী করতে

কারা পেতে পারেন এই ব্লু টিক?

ফেসবুক সাধারণত নিচের বিভাগগুলোর জন্য ব্লু টিক অনুমোদন করে থাকে:

# পাবলিক ফিগার (অভিনেতা, লেখক, খেলোয়াড় ও সাংবাদিক)

# সরকারি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

# মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম

# এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন

# ব্র্যান্ড কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

ইনফ্লুয়েন্সার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটর

ভেরিফিকেশন পাওয়ার পূর্বশর্ত

# আসল অ্যাকাউন্ট হতে হবে (Authenticity)
# পূর্ণ তথ্যসহ প্রোফাইল বা পেজ থাকতে হবে
# নিয়মিত একটিভিটি এবং অর্গানিক এনগেজমেন্ট থাকা জরুরি
# উল্লেখযোগ্যতা থাকতে হবে (মিডিয়া কাভারেজ বা গুগলে খোঁজ পাওয়া যায় এমন উপস্থিতি)
# টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু থাকতে হবে

ধাপে ধাপে আবেদন করার পদ্ধতিগুলো

# লিংকে যান:Facebook Verified Badge ফর্ম

# অ্যাকাউন্ট টাইপ নির্বাচন করুন

জানেন কি?

ফেসবুক মনিটাইজেশন যেভাবে চালু করবেন

ফেসবুক মনিটাইজেশন যেভাবে চালু করবেন

প্রোফাইল বা পেজ যেটি ভেরিফাই করতে চান সেটি সিলেক্ট করুন:

# পরিচয়পত্র আপলোড করুন

# ব্যক্তিগত প্রোফাইল: NID, পাসপোর্ট কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স

# ব্যবসা প্রতিষ্ঠান: TIN/VAT, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট

# ক্যাটাগরি এবং দেশ নির্বাচন করুন

# যেমন: মিডিয়া, ব্যবসা, শিক্ষা, সরকার ইত্যাদি

# কেনো ভেরিফিকেশন চান তা ব্যাখ্যা করুন

# সংক্ষেপে লিখুন আপনি কী করেন, আপনার পরিচিতি কিংবা অনলাইন উপস্থিতি কেমন

# প্রমাণ যোগ করুন, ওয়েবসাইট, নিউজ লিংক, ইউটিউব বা অন্যান্য সোর্সে আপনার উল্লেখ থাকলে তা দিন

# আবেদন সাবমিট করুন ও অপেক্ষা করুন। রিভিউ হতে ৭–৩০ দিন লাগতে পারে।

যেসব কারণে আবেদন বাতিল হতে পারে:

# ভুয়া কিংবা অসম্পূর্ণ তথ্য

# নতুন কিংবা কম সক্রিয় অ্যাকাউন্ট

# অনলাইন উল্লেখযোগ্যতা না থাকা

# নিরাপত্তা সেটিংস না থাকলে

ব্লু টিক পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে যা করবেন: 

প্রোফাইল ও নাম পরিচিতিমূলক রাখুন, নিয়মিত মানসম্মত কনটেন্ট দিন,ফলোয়ার এবং এনগেজমেন্ট বাড়ান, আপনার নাম সংবাদমাধ্যমে থাকলে সেই লিংকও দিন, ইনস্টাগ্রাম/টুইটারেও একই নামে ভেরিফাই করুন। 

ব্লু টিক পেলে যেসব সুবিধা পাবেন

বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে, ভুয়া অ্যাকাউন্ট হতে নিরাপত্তা, কনটেন্ট এবং বিজ্ঞাপনে গুরুত্ব বাড়বে, গুগল এবং অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে, ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং সহজ হবে।

ফেসবুকের ব্লু টিক শুধু একটি চিহ্নই নয়, এটি অনলাইন পরিচিতির একটি স্বীকৃতিও। আপনি যদি নিয়মিতভাবে সক্রিয় থাকেন, উল্লেখযোগ্য অনলাইন উপস্থিতি থাকে ও যথাযথ তথ্য প্রদান করেন, তাহলে ব্লু টিক পাওয়া সম্ভব।

মূল কথা হলো সততা, ধৈর্য ও প্রমাণ এই ৩টিই ব্লু টিক পাওয়ার মূল চাবিকাঠি।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

