The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

এখন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল থেকেই দেখা যাবে ব্যক্তির ফেসবুক প্রোফাইল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এবার মেটা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল থেকেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টের লিংকও দেখা যাবে।

এখন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল থেকেই দেখা যাবে ব্যক্তির ফেসবুক প্রোফাইল 1

বর্তমানে ফোন নম্বর ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা, ছবি কিংবা ভিডিও পাঠানো ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গেলেও, নিয়মিত যোগাযোগ হলেও বন্ধু তালিকায় না থাকা ব্যক্তিরা পরিচিতদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতেও পারেন না।

এই সমস্যা সমাধানে হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুযোগও চালু করা হচ্ছে। এই সুবিধা চালু হলে ব্যবহারকারীর হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল হতে অন্য ব্যবহারকারীরা সেই ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টের তথ্যও জানতে পারবেন।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ডব্লিউএবেটাইনফো জানিয়েছে যে, হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুযোগটি প্রথমবার শনাক্ত করা হয় হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে। এবার আইওএস বেটা সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাটি যুক্ত করা হচ্ছে।

এই নতুন সুবিধার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংযোগ পরিধি ইনস্টাগ্রামের বাইরেও বিস্তৃত হচ্ছে। মেটা জানিয়েছে যে, শীঘ্রই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা নিজেদের অনলাইন পরিচয় একই জায়গায় তুলে ধরতে পারবেন, যা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মধ্যে সংযোগ আরও মজবুত করবে।

সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস-এ গিয়ে প্রোফাইল অপশন হতে এডিট অংশে গিয়ে তাদের ফেসবুক প্রোফাইলের লিংক সংযুক্ত করতে পারবেন। লিংকটি যুক্ত করার পরই এটি প্রোফাইলের যোগাযোগসংক্রান্ত তথ্যের নিচেই দেখা যাবে। যে কারণে অন্য ব্যবহারকারীরা এক ক্লিকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক পেজেও যেতে পারবেন।

ব্যবহারকারীরা নির্ধারণও করতে পারবেন, এই লিংকটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, নাকি শুধু পরিচিতরাই লিংকটি দেখতে পারবেন সেটিও নিশ্চিত হতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে যে, হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুবিধা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ও এটি ব্যবহারকারীদের অন্যান্য কাজে কোনো ধরনের প্রভাবও ফেলবে না।

যাচাই করা লিংক যুক্ত হলেই ব্যবহারকারীর হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে নামের পাশে একটি ছোট্ট ফেসবুক আইকন দেখা যাবে, তবে যাচাই ছাড়া এই লিংক ইউআরএল হিসেবে প্রদর্শন করা হবে। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

মেটা এবার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের পরিধি…

সরাসরি বার্তা অনুবাদের সুবিধা যুক্ত হলো হোয়াটসঅ্যাপে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

ফেসবুকে কনটেন্টে আসছে ‘বড় আপডেট’

তথ্য প্রযুক্তি

জাকারবার্গ ফেসবুকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন!

তথ্য প্রযুক্তি

টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ কলে আংশিক নিষেধাজ্ঞা দিলো রাশিয়া

তথ্য প্রযুক্তি

ফেসবুকের ‘ব্লু টিক’ চিহ্ন যেভাবে আনবেন

তথ্য প্রযুক্তি

ফেসবুক মনিটাইজেশন যেভাবে চালু করবেন

তথ্য প্রযুক্তি

প্রতারণামূলক বার্তা ঠেকাতে নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা চালু করলো হোয়াটসঅ্যাপ

Loading...
More Stories

এখন বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন ল্যাপটপ

৩ কোটি ৩৮ লক্ষ দর্শক নিয়ে এশিয়া কাপ লাইভ স্ট্রিমিং এ রেকর্ড…

উইন্ডোজ ১০-এর আপডেট আজ শেষ: ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলার…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali