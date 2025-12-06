The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে না ঢুকেই অন্যদের পাঠানো মেসেজ পড়ার কয়েকটি কৌশল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ব্যস্ততার মধ্যেও অনেকেই নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন। তবে কাজের চাপ কিংবা সময়ের অভাবে সব মেসেজ তাৎক্ষণিকভাবে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

হোয়াটসঅ্যাপে না ঢুকেই অন্যদের পাঠানো মেসেজ পড়ার কয়েকটি কৌশল 1

যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা বাদ পড়ে যায়, কখনও সৃষ্টি হয় ঝামেলা। তবে অ্যাপটি না খুলেই মেসেজ পড়ার কয়েকটি সহজ উপায়ও রয়েছে।

স্মার্টফোনে নতুন মেসেজ এলে নোটিফিকেশন প্যানেলে তার অংশবিশেষ দেখা যায়। যে কারণে অ্যাপ খুলতে না হলেও ওই নোটিফিকেশন টেনে নামালেই মেসেজের মূল অংশ খুব সহজেই পড়া যায়। আবার অনেক সময় লক স্ক্রিনেও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের প্রিভিউ দেখা যায়। সে জন্য ফোনের সেটিংসে গিয়ে নোটিফিকেশন মেনুতে হোয়াটসঅ্যাপ নির্বাচন করে ‘শো প্রিভিউ’ অপশনও সক্রিয় করতে হবে।

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা চাইলেই হোম স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ উইজেটও যুক্ত করতে পারেন। এতে অ্যাপ না খুলেই সাম্প্রতিক মেসেজ দেখা যায়, যা ব্যস্ত সময় বেশ কাজে দেবে।

এ ছাড়াও স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহারকারীরা ঘড়ির স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পড়ে নিতে পারেন। এতে জরুরি মেসেজ দেখতে পৃথক করে ফোন হাতে নেওয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। তবে স্মার্ট ঘড়ির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আগে হতেই যুক্ত থাকা প্রয়োজন। তথ্যসূত্র: টেকলুসিভ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

