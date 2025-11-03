হোয়াটসঅ্যাপ নতুন পাসকি এনক্রিপশন চালু করলো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ‘পাসকি এনক্রিপশন’ সুবিধা চালু করলো হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই নিরাপত্তা ফিচারের কারণে এখন থেকে পাসওয়ার্ড কিংবা জটিল এনক্রিপশন কোড মনে রাখার প্রয়োজন হবে না।
ব্যবহারকারীরা আঙুলের ছাপ, মুখাবয়ব শনাক্তকরণ কিংবা ফোনের স্ক্রিন লকের মাধ্যমেই চ্যাট ব্যাকআপ সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।
২০২১ সালে হোয়াটসঅ্যাপ প্রথমবারের মতো চ্যাট ব্যাকআপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সুবিধাটি চালু করেছিল, যা সে সময় বড় কোনো মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে ছিল এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। তবে সেই সুবিধা ব্যবহার করতে ব্যবহারকারীদের হয়তোবা একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হতো, নয়তো ৬৪ অঙ্কের এনক্রিপশন কোড তখন সংরক্ষণ করতে হতো। এতে ফোন হারানো কিংবা নতুন ডিভাইসে স্থানান্তরের সময় সমস্যায়ও পড়তেন অনেকেই।
নতুন পাসকি ব্যবস্থায় সেই জটিলতা এবার দূর হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে যে, ব্যবহারকারীর ফোনে আগেই থাকা বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন- যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস আইডি কিংবা স্ক্রিন লক- ব্যবহার করেই এখন থেকে ব্যাকআপ এনক্রিপশন সক্রিয় করা যাবে।
এই সুবিধাটি চালু করতে হলে ব্যবহারকারীকে হোয়াটসঅ্যাপের Settings → Chats → Chat Backup → End-to-End Encrypted Backup–এ গিয়ে এনক্রিপশন অন করতে হবে।
পাসকি এনক্রিপশন সক্রিয় করার পরই চ্যাট ব্যাকআপের কোনো তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল ড্রাইভ বা আইক্লাউড কেওই দেখতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর চ্যাট ইতিহাস, ছবি, ভিডিও এবং ভয়েস নোট সম্পূর্ণরূপে থাকবে তার নিজের নিয়ন্ত্রণেই।
হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন নিরাপত্তা সুবিধাটি ধীরে ধীরে সবার জন্যই উন্মুক্ত করা হবে। তথ্যসূত্র: দ্যা ভার্জ।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org