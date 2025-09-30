The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

সরাসরি বার্তা অনুবাদের সুবিধা যুক্ত হলো হোয়াটসঅ্যাপে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ নতুন অনুবাদ সুবিধা যুক্ত হয়েছে জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে, যা আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা ধাপে ধাপে পাবেন। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যক্তিগত চ্যাট, গ্রুপ চ্যাট বা চ্যানেলের আপডেট বার্তাও সরাসরি অনুবাদ করা সম্ভব হবে।

তবে কোনো বার্তা অনুবাদ করতে হলে ব্যবহারকারীকে সেটির ওপর আঙুল চেপে ধরে রাখতে হবে, তারপর প্রদর্শিত মেনু থেকে ‘ট্রান্সলেট’ অপশন নির্বাচন করে তখন প্রয়োজনীয় ভাষা বেছে নেওয়া যাবে।

প্রথম ধাপে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য ইংরেজি, স্প্যানিশ, হিন্দি, পর্তুগিজ, রুশ ও আরবি- এই ৬টি ভাষার অনুবাদের সুবিধা চালু করা হয়েছে। অপরদিকে আইফোন ব্যবহারকারীরা শুরু থেকেই ১৯টিরও বেশি ভাষায় বার্তা অনুবাদ করার সুযোগ পাবেন।

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা চাইলেই পুরো চ্যাট থ্রেডের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ চালু করার সুযোগও পাবেন। হোয়াটসঅ্যাপের এই উদ্যোগ নতুন কিছু নয়, এর আগে অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপে এই সুবিধাটি চালু হয়েছে। প্রায় এক দশক পূর্বে গুগলও অ্যান্ড্রয়েডে তাদের ‘ট্যাপ টু ট্রান্সলেট’ ফিচারের প্রদর্শনীতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে।

তবে বিশ্বের বৃহত্তম মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে এই সুবিধাটি যুক্ত হওয়ায় ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যোগাযোগ এখন থেকে আরও সহজ হবে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, তারা ধীরে ধীরে আরও নতুন ভাষাকে তাদের অনুবাদ-সুবিধার আওতায় নিয়ে আসবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

