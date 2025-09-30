ইউসিবিডিতে ইউএলএএন ইউকে ডিগ্রি প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ব্যাচের যাত্রা শুরু

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইউনিভার্সিটি অব ল্যাঙ্কাশায়ারের (ইউএলএএন) ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোগ্রামে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, ইউএলএএন -এর দ্বিতীয় ব্যাচের সেসব শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ (ইউসিবিডি)।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর ইউসিবিডি’র গুলশান ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন ও ইউসিবিডি -তে যুক্তরাজ্যের ডিগ্রি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দেয়া হয়।
ইউএলএন -এর একমাত্র অংশীদার হিসেবে ইউসিবিডি দেশের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রদান করছে। ইউএলএন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা চাইলে ঢাকায় তিন বছরেই অনার্স সম্পন্ন করতে পারবেন, কিংবা প্রথম বর্ষ শেষে তাদের জন্য যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরের সুযোগও রয়েছে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথি এবং শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ও উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ইউসিবিডি’র ডিন অব অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং ইউসিবিডি’র প্রেসিডেন্ট ও প্রোভোস্ট অধ্যাপক হিউ গিল।
বক্তব্যে অধ্যাপক হিউ গিল বলেন, “বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ, যেখানে তারা আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবে। ঢাকায় বসে শিক্ষার্থীরা যে ডিগ্রিগুলো অর্জন করতে পারবে, যুক্তরাজ্যের ডিগ্রিগুলোও সম্পূর্ণ একই এবং একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। তিন বছরের মধ্যে আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি সনদ তুলে দেওয়ার অপেক্ষায় আছি, যেখানে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ থাকবে যে তারা ইউনিভার্সিটি অব ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে।”
অনুষ্ঠানে ইউসিবিডি’র আইটি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আম্বরীন জামানও ইউসিবিডি’র লক্ষ্য এবং নীতির ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়; বরং একজন ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ব্যাপার। আমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জানতে পারেন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ও রিসোর্স শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বাইরেও জীবনে সফল হতে সহায়তা করবে।”
অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের জন্য আলাদা সেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক হিউ গিল এবং প্যারেন্ট এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সামিয়া সালাম। সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলা কিংবা পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জনে ইউএলএএন ডিগ্রি কী ভূমিকা রাখতে পারে এ সেশনে অভিভাবকেরা সে সম্পর্কে জানতে পারেন।
শিক্ষার্থীরা ওরিয়েন্টেশনের অংশ হিসেবে ডিগ্রি-ভিত্তিক সেশনগুলোতে অংশ নেয়, যেখানে প্রতিটি ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব সেশনে শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যের ফ্যাকাল্টি মেম্বারেরা প্রেজেন্টেশন দেন। এই ফ্যাকাল্টি মেম্বারেরা বাংলাদেশে ইউএলএএন ডিগ্রির অধীনে শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথেও সম্পৃক্ত। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পলিসি, অ্যাকাডেমিক প্রত্যাশা, শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা এবং ক্যাম্পাস জীবন সম্পর্কেও জানার সুযোগ পান।
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের চা বিরতেতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং কর্মীদের মধ্যে জানাশোনার সুযোগ তৈরি হয়। অ্যাকাডেমিক বর্ষের শুরু থেকেই একটি সচেতন, সক্রিয় ও সহযোগিতামূলক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে ইউসিবিডি। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ফ্যাকাল্টি মেম্বার ও সমন্বয়কারীদের ভূমিকা ইউসিবিডির সে লক্ষ্যকে আরও জোরদার করেছে, সেরা শিক্ষক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এখন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ঢাকাতেই যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। ইউএলএএন ডিগ্রি ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশের ওয়েবসাইট: HYPERLINK “https://ucbd.edu.bd/”https://ucbd.edu.bd/।
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org