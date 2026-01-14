The Dhaka Times
শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি খাতে ক্যারিয়ার গঠনে ভূমিকা রাখতে বিডিটাস্কের সঙ্গে ইউসিবিডি’র অংশীদারিত্ব

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈশ্বিক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান বিডিটাস্কের সঙ্গে এক কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ (ইউসিবিডি)।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কাঠামোগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অভিজ্ঞদের পরামর্শ এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনেরও সুযোগ পাবেন।

সম্প্রতি, রাজধানীর গুলশানে ইউসিবিডি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ইউসিবিডির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার কিংশুক গুপ্ত এবং বিডিটাস্কের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মোহাম্মদ তারেক।

এই চুক্তির আওতায় ইউসিবিডির শিক্ষার্থীরা লাইভ আইটি প্রজেক্টে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, ইউসিবিডিতে পড়াশোনা শেষে চাকরি পেতে সহায়তা পাবেন এবং বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি খাত অনুযায়ী পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ করবেন।

খাতসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিনিময় সেশনে অংশগ্রহণ এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য। এসব উদ্যোগ এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার পাশাপাশি বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, যা চাকরির বাজারে তাদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করবে।

ইউসিবিডির চিফ অপারেটিং অফিসার কিংশুক গুপ্ত বলেন, “বিডিটাস্কের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের শিক্ষার্থীদের সরাসরি যুক্ত করার উদ্দেশ্য হল, আমরা তাদের শ্রেণিকক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার বাস্তব পথ তৈরি করতে চাচ্ছি। অনেক মেধাবী স্নাতক শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম চাকরিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই অংশীদারিত্ব প্রায়োগিক ও পুঁথিগত শিক্ষার সেই ব্যবধান দূর করবে। নিয়োগকর্তারা একজন ডিগ্রিধারীর মধ্যে প্রমাণিত দক্ষতা খোঁজেন। তাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতার সাথে কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাবেন। তারা পেশাগত নেটওয়ার্ক নিয়ে চাকরির ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারবেন।”

বিডিটাস্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মোহাম্মদ তারেক নতুন এই অংশীদারিত্বের পারস্পরিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই প্রতিভা লালন করা অত্যন্ত জরুরি। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুক্ত হতে পারছি এবং একইসাথে বাংলাদেশের প্রযুক্তিখাতের দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছি।”

এই অংশীদারিত্ব থেকে বহুমুখী সুফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা যেমন বাস্তবভিত্তিক আইটি অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎমুখী ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ পাবেন, তেমনি অভিভাবকেরা সন্তানদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নিয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পারবেন। পাশাপাশি, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে এমন যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমের বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই চুক্তি।

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

কুইন’স কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতা: স্বর্ণ রৌপ্যসহ ৭…

নাইজেরিয়ায় ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে হামলা: ২২০ জনের বেশি…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

