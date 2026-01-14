The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

ইউটিউব এবার সার্চ ফলাফল থেকে শর্টস বাদ দেওয়ার সুবিধা আনতে যাচ্ছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইউটিউব তাদের সার্চের অভিজ্ঞতাকে আরও সহজতর এবং কার্যকর করতে সার্চ ফিল্টারে নতুন পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে।

ইউটিউব এবার সার্চ ফলাফল থেকে শর্টস বাদ দেওয়ার সুবিধা আনতে যাচ্ছে 1

গুগল জানিয়েছে যে, এই হালনাগাদের মাধ্যমে সার্চ অপশনকে আরও গোছানো হয়েছে, ঠিকমতো কাজ না করা ফিচারগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে ও ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের বিষয়গুলোও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই হালনাগাদের অংশ হিসেবে ইউটিউব ‘টাইপ’ মেনুতে নতুন একটি শর্টস ফিল্টারও যুক্ত করেছে। যে কারণে ব্যবহারকারীরা চাইলেই সার্চ ফলাফল থেকে শর্টস ভিডিও পুরোপুরি হাইড করে রাখতে পারবেন। এতে করে তুলনামূলক দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের ভিডিও খুঁজে পাওয়া আরও সহজ হবে। একইসঙ্গে সার্চ ফিল্টারের ‘সর্ট বাই’ অপশনের নাম পরিবর্তন করে সেটি প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ‘ভিউ কাউন্ট’ অপশনটি বাদ দিয়ে পপুলারিটি যুক্ত করা হয়। গুগলের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, নতুন এই পপুলারিটি ফিল্টারে শুধুমাত্র ভিউয়ের সংখ্যাই নয়, ভিডিও ভিউয়ের সময়সহ (ওয়াচ টাইম) আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এতে করে ভিডিওগুলো আরও কার্যকরভাবে সাজানো সম্ভব হবে।

তা ছাড়াও ইউটিউব দু’টি পুরোনো সার্চ ফিল্টার সরিয়ে দিয়েছে। এগুলো ‘আপলোড ডেট: লাস্ট আওয়ার’ এবং ‘সর্ট বাই রেটিং’। গুগল জানিয়েছে যে, এই অপশনগুলো প্রত্যাশামতো কাজই করছিল না। তবে অন্যান্য আপলোড ডেট ফিল্টারের মাধ্যমে সাম্প্রতিক ভিডিও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। একইভাবে নতুন পপুলারিটি অপশন ব্যবহার করে জনপ্রিয় কনটেন্ট খুব সহজেই দেখা যাবে। নতুন এই সার্চ ফিল্টার সিস্টেমটি আপাতত সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য চালু করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সব ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টেই এই পরিবর্তন পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানায় ইউটিউব। যে কারণে সবার ক্ষেত্রে একসঙ্গে এই হালনাগাদ দেখা নাও যেতে পারে। তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

