দারচিনি আমাদের কী কী উপকার করে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ রান্নাঘরের পরিচিত মসলা দারচিনি শুধু খাবারের স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়ায় না, বরং এটি একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবেও বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
আয়ুর্বেদ এবং প্রাচীন চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে দারচিনির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক গবেষণাও প্রমাণ করেছে, দারচিনির মধ্যে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা শরীরকে নানা রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে সহায়তা করে।
দারচিনিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান। এতে থাকা সিনামালডিহাইড নামের যৌগ শরীরের ভেতরে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং প্রদাহ কমায়। ফলে নিয়মিত দারচিনি গ্রহণ করলে সংক্রমণজনিত রোগের ঝুঁকি কমে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়।
রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে দারচিনির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য দারচিনি উপকারী বলে গবেষণায় দেখা গেছে। দারচিনি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং কোষে গ্লুকোজ প্রবেশ সহজ করে। ফলে রক্তে অতিরিক্ত শর্করা জমে থাকার প্রবণতা কমে যায়। প্রতিদিন অল্প পরিমাণ দারচিনি গুঁড়া বা দারচিনি চা পান করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায়ও দারচিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে ধমনিতে চর্বি জমার ঝুঁকি কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের আশঙ্কাও হ্রাস পায়।
হজম শক্তি বাড়াতে দারচিনি খুবই কার্যকর। অনেক সময় গ্যাস, অম্বল বা পেটব্যথার সমস্যা হয়। দারচিনি পাকস্থলীর অ্যাসিডের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং হজম এনজাইমের কাজ সক্রিয় করে। ফলে খাবার দ্রুত ও সঠিকভাবে হজম হয়। ডায়রিয়া বা পেট খারাপেও দারচিনির ক্বাথ উপকারী।
শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা যেমন সর্দি, কাশি এবং গলা ব্যথায় দারচিনির উষ্ণ গুণ খুব উপকার দেয়। দারচিনি চা বা মধুর সঙ্গে দারচিনি খেলে কফ বের হয় এবং গলার সংক্রমণ কমে। এতে থাকা প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক উপাদান শ্বাসনালীর জীবাণু ধ্বংস করতে সহায়তা করে।
ত্বক এবং চুলের যত্নেও দারচিনির ব্যবহার রয়েছে। দারচিনির অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বকের ব্রণ ও সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে। চুলে দারচিনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, ফলে চুলের গোড়া মজবুত হয়।
দারচিনি শুধু মসলা নয়, এটি একটি বহুমুখী প্রাকৃতিক ঔষধ। নিয়মিত এবং পরিমিতভাবে দারচিনি গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org