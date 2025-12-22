The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

লাইফস্টাইল

কোন কোন সময় হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ হাঁটা- সব বয়সের মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর ব্যায়ামগুলোর একটি। নিয়মিত হাঁটা হৃদ্‌স্বাস্থ্য ভালো রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, মানসিক চাপ কমায় এবং ডায়াবেটিসসহ নানা দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

কোন কোন সময় হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে 1

তবে অনেকের প্রশ্ন- দিনের কোন সময়ে হাঁটলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়? বিশেষজ্ঞদের মতে, হাঁটার উপকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে সময়, ব্যক্তিগত রুটিন ও শরীরের অবস্থার ওপর।

সকালের হাঁটা : সতেজ শুরু

ভোর বা সকালের হাঁটা সবচেয়ে জনপ্রিয়। সকালের নরম রোদে হাঁটলে ভিটামিন ‘ডি’ পাওয়া যায়, যা হাড়ের জন্য জরুরি। রাতে দীর্ঘ সময় উপবাসের পর সকালের হাঁটা বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) সক্রিয় করে, ফলে সারা দিন ক্যালরি পোড়ানোর হার বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে হাঁটলে মানসিক স্বচ্ছতা বাড়ে, মন ভালো থাকে এবং দিনের কাজের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য খালি পেটে হালকা হাঁটা (ডাক্তারের পরামর্শ সাপেক্ষে) উপকারী হতে পারে।

দুপুরের হাঁটা : কর্মব্যস্ততার ফাঁকে

দুপুরে বা দুপুরের খাবারের পর হালকা হাঁটা হজমে সহায়ক। বিশেষ করে যারা দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করেন, তাদের জন্য লাঞ্চের পর ১০–২০ মিনিট হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে খাবারের পর ঝিমুনি কমে এবং কাজের শক্তি ফিরে আসে। তবে প্রচণ্ড রোদে হাঁটা এড়িয়ে চলা জরুরি; ছায়াযুক্ত বা শীতল পরিবেশ বেছে নেওয়াই ভালো।

বিকেলের হাঁটা : শক্তি ও স্থিতিশীলতা

বিকেল বা সন্ধ্যার আগে শরীরের তাপমাত্রা ও পেশির নমনীয়তা তুলনামূলক বেশি থাকে। এ সময় হাঁটলে পেশির আঘাতের ঝুঁকি কম এবং গতি ও সহনশীলতা বাড়ানো সহজ। কর্মদিবসের চাপ কাটিয়ে উঠতে বিকেলের হাঁটা মানসিক প্রশান্তি দেয়। যারা নিয়মিত দ্রুতগতির হাঁটা বা পাওয়ার ওয়াক করেন, তাদের জন্য এই সময়টি বেশ উপযোগী।

সন্ধ্যা বা রাতের হাঁটা : স্ট্রেস কমাতে কার্যকর

সন্ধ্যায় বা রাতের খাবারের আগে/পরে হালকা হাঁটা সারাদিনের চাপ কমায় এবং ঘুমের মান উন্নত করে। তবে খুব দেরিতে বা অতিরিক্ত জোরে হাঁটা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই রাতের হাঁটা হলে গতি মাঝারি রাখা এবং ঘুমের অন্তত ১–২ ঘণ্টা আগে শেষ করা ভালো।

তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী?

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, “যে সময়ে আপনি নিয়মিত হাঁটতে পারবেন- সেই সময়টাই সেরা।” সময়ের চেয়ে নিয়ম মানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বয়স, স্বাস্থ্যঝুঁকি, কাজের সময়সূচি এবং আবহাওয়ার কথা বিবেচনায় রেখে নিজের জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে হাঁটা থেকে সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া সম্ভব।

তবে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সকালই হোক বা সন্ধ্যা- নিয়মিত হাঁটাই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

জানেন কি?

আমলকি আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে

প্রতিদিন কী পরিমাণ হাঁটলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
লাইফস্টাইল

পাতা কপি আমাদের কি কি উপকার করে

লাইফস্টাইল

খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

লাইফস্টাইল

কমলা লেবু আমাদের শরীরে কী কী উপকার করে

লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে প্রতিদিন কত সময় হাঁটা উচিত

লাইফস্টাইল

লবঙ্গ চিবালে কী কী উপকার পাওয়া যাবে?

লাইফস্টাইল

লেবু পানি আমাদের শরীরে কী কী উপকার করে

Loading...
More Stories

শীতে শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল হলে কী করবেন

সকালে ভিজা চুল বাঁধলে কী ক্ষতি হতে পারে

শীতে শিশুর শরীরে র‍্যাশ বা এগজিমা সমস্যা হলে করণীয় কি

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali