হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো অনুবাদের নতুন সুবিধা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভাষাগত ব্যবধান কমাতে জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ এবার নতুন একটি বিল্ট–ইন অনুবাদের সুবিধা চালু করলো।
এই ফিচারের মাধ্যমে ভিন্ন ভাষায় পাঠানো বার্তার অর্থ জানতে ব্যবহারকারীদের এখন থেকে আর তৃতীয় পক্ষের কোনো অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে না। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বৈশ্বিক ব্যবসায়িক কথোপকথন বা বিদেশে ভ্রমণের সময় ভাষার বাধা দূর করতে এই সুবিধাটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন এরসঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।
হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই ধাপে ধাপে এই অনুবাদের সুবিধা চালু করা হবে। হোয়াটসঅ্যাপের পরিচিত ইন্টারফেসের মধ্যে অনুবাদ দেখানো হবে, যে কারণে ব্যবহারকারীদের জন্য পৃথক কোনো সেটআপের প্রয়োজনও হবে না। যে কারণে ভ্রমণকারী, শিক্ষার্থী এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করা পেশাজীবীদের জন্য এই ফিচারটি বিশেষভাবে সহায়কও হতে পারে।
এই অনুবাদের সুবিধা ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে, ব্যবহারকারীর স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণ ইনস্টল করা রয়েছে। যেহেতু ফিচারটি পর্যায়ক্রমেই উন্মুক্ত করা হচ্ছে, তাই অ্যাপ স্টোর কিংবা প্লে স্টোরে গিয়ে নিয়মিত হালনাগাদ পাওয়া যাচ্ছে কি-না, সেটি দেখে নিতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো বার্তা অনুবাদ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট চ্যাট খুলে বার্তার ওপর বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে। তারপর অ্যান্ড্রয়েডে ৩ ডট মেনুতে বা আইওএসে কনটেক্সট মেনুতে গিয়ে ‘ট্রান্সলেট’ কিংবা অনুবাদ অপশন নির্বাচন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মূল বার্তার নিচে অনুবাদ করা লেখাও দেখা যাবে।
বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ একাধিক আন্তর্জাতিক ভাষার অনুবাদও করতে পারে। যদিও অঞ্চলভেদে কিছুটা পার্থক্যও থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, হিন্দিসহ বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ভাষা এই সুবিধার আওতায় আছে। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post