The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

প্রতিদিন এক্সারসাইজ় করলে কী হার্টে ব্লকেজ প্রতিরোধ করা যাবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল হৃদরোগের ঝুঁকি ডেকে আনলেও গত কয়েক বছর এমন বেশ কিছু মানুষের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে, যারা নিয়মিতভাবে এক্সারসাইজ় করতেন।

প্রতিদিন এক্সারসাইজ় করলে কী হার্টে ব্লকেজ প্রতিরোধ করা যাবে? 1

এক্সারসাইজ়ের কোনই বিকল্প নেই। সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা করতে হবে। তবে ব্যায়াম করলেই কী হার্টে ব্লকেজ (heart blockage) তৈরি হবে না? যতোদিন যাচ্ছে কম বয়সিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের মতো ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল হৃদরোগের ঝুঁকি ডেকে আনলেও গত কয়েক বছর এমন বেশ কিছু মানুষের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঘটেছে, যারা নিয়মিতভাবে এক্সারসাইজ় করতেন। সুতরাং, এক্সারসাইজ় করলে যে সুস্থ থাকবেন, তা জোর দিয়ে বলাও যাচ্ছে না। তবে হার্টের ব্লকেজ এড়িয়ে যাবে কীভাবে?

ভারতের বেঙ্গালুরুর এক বেসরকারি হাসপাতালের কার্ডিয়োলজিস্ট ডাঃ সঞ্জয় ভাট বলেন, ‘নিয়মিতভাবে সঠিক এক্সারসাইজ় করলে হার্টের ব্লকেজ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। শরীরচর্চা শুরুর পূর্বেই যদি হার্টে ব্লকেজ থাকে, তা এক্সারসাইজ়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব নয়।’ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করলে রক্তনালীতে কোনও প্লাক জমা হয়ে না ও হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জানেন কি?

ওজন কমাতে চাইলে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যায়াম করুন

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিনের কোন সময়…

প্রতিদিন ব্যায়াম করলে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা আরও বাড়ে ও রক্তনালী আরও নমনীয় হয়। সেইসঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস এবং ওবেসিটির সমস্যা কমে, যে কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। কারণ হলো, হার্ট অ্যাটাকের পিছনে এই ফ্যাক্টরগুলোই দায়ী থাকে। আবার এক্সারসাইজ় করলে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রাও কমে। এই হরমোন অনেক ক্ষেত্রেই হার্টের অসুখ ডেকে আনে।

‘সারাদিনে মাত্র ৩০ মিনিট জোরে হাঁটাহাঁটি করলে, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা ও যোগাসনের মতো এক্সারসাইজ় করে তাহলে গোটা দেহে রক্ত চলাচল সচল থাকবে। এই অভ্যাস কার্ডিয়োভাস্কুলার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী’, বলেছেন ডা. ভাট। যখন এই ধরনের ফিজ়িক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা হয়, তখন হৃদস্পন্দন বাড়ে ও রক্ত চলাচল থাকায় শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছায়। সেইসঙ্গে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শুধুমাত্র এক্সারসাইজ় করলেই যে সুস্থ থাকবেন, এমনটি কিন্তু নয়। আপনাকে ডায়েটের দিকেও নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়াও হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি। সেইসঙ্গে ধূমপান এবং মদ্যপান ত্যাগ করতে হবে ও যতোটা সম্ভব মানসিক চাপ কমিয়ে আনতে হবে। তথ্যসূত্র: এই সময়।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

