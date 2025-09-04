The Dhaka Times
পায়ের গোড়ালীতে কী কারণে ব্যথা হয়?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পায়ের গোড়ালীর ব্যথা (Heel Pain) একটি সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা, যা অনেক মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে।

গবেষণা অনুযায়ী দেখা যায়, গোড়ালীর ব্যথার মূল কারণগুলো হাড়, মাংসপেশি, লিগামেন্ট এবং টিস্যুর ওপর অতিরিক্ত চাপ বা ক্ষতি হওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, অনুপযুক্ত জুতো ব্যবহার, শরীরে অতিরিক্ত ওজন ও হঠাৎ অতিরিক্ত শারীরিক কাজ করা গোড়ালীর ব্যথার ঝুঁকিও বাড়ায়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, গোড়ালীর ব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস (Plantar Fasciitis)। এটি একটি প্রদাহজনিত সমস্যা, যা পায়ের নিচের অংশে গোড়ালীর হাড় থেকে আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত টিস্যুতে ঘটে। অতিরিক্ত দৌড়ানো, কঠিন মেঝেতে দীর্ঘ সময় হাঁটা কিংবা সাপোর্টহীন জুতো পরার কারণে এ সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম কয়েক পা ফেলতেই তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়।

তাছাড়াও অ্যাকিলিস টেন্ডোনাইটিস (Achilles Tendonitis) গোড়ালীর ব্যথার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গোড়ালীর পেছনের বড় টেন্ডনটি অতিরিক্ত ব্যবহার কিংবা টান পড়লে প্রদাহ হয় ও এতে হাঁটতে কষ্ট হয়। ক্রীড়াবিদ, দৌড়বিদ বা যারা বারবার সিঁড়ি ওঠানামা করেন, তাদের এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।

আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, হিল স্পার (Heel Spur) কিংবা গোড়ালীর হাড়ে ক্যালসিয়ামের অতিরিক্ত জমা হওয়ার কারণে হাড়ে কাঁটার মতো গঠন তৈরি হয়। এতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা দেখা দেয়, যা বিশেষত হাঁটার সময় তীব্র হয়ে ওঠে। এছাড়াও আর্থ্রাইটিস (Arthritis) এবং গাউট (Gout) রোগীদের মধ্যেও গোড়ালীর ব্যথা সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে, অতিরিক্ত ওজন বহন করলে গোড়ালীর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে এবং টিস্যুতে মাইক্রো-ইনজুরি হয়। গবেষণা বলছে, যাদের স্থূলতা রয়েছে, তাদের মধ্যে গোড়ালী ব্যথার হার স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রতিরোধ এবং করণীয়

গোড়ালীর ব্যথা প্রতিরোধে নিয়মিত স্ট্রেচিং ব্যায়াম করা, আরামদায়ক ও সঠিক মাপের জুতো ব্যবহার করা ও অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। প্রয়োজনে বরফ সেঁক দেওয়া, বিশ্রাম নেওয়া এবং প্রদাহনাশক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ফিজিওথেরাপি কিংবা অন্যান্য চিকিৎসা নিতে হবে।

তাই সার্বিকভাবে বলা যায়, পায়ের গোড়ালীতে ব্যথা একটি বহুল প্রচলিত সমস্যা, যা মূলত প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস, টেন্ডোনাইটিস, হিল স্পার, আর্থ্রাইটিস এবং অতিরিক্ত ওজনের কারণে হয়ে থাকে। সময়মতো সচেতনতা, সঠিক জীবনযাপন ও চিকিৎসা গ্রহণ করলে এই সমস্যা অনেকাংশে প্রতিরোধ এবং নিরাময় করা সম্ভব। তাই এমন সমস্যা দেখা দিয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

পাইলসের ব্যথায় জীবন অসহনীয়? কোন পানীয় খেলে দ্রুত সেরে উঠবেন

জিভে ঘা কিংবা ব্যথাও অনেক সময় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে!

হাঁটুর ব্যথা: রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে ব্যায়াম করবেন

উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাসে ঘাড় কোমরের ব্যথা বেড়ে গেলে করণীয়

ভেজা পোশাকের পানি নিংড়াতে গেলেই হাতে ব্যথা: এমন হলে কী করবেন?

