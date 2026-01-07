পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হলে যা করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা একটি খুব সাধারণ কিন্তু বিরক্তিকর সমস্যা। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করা, বেশি হাঁটা, অনুপযুক্ত জুতা ব্যবহার, হঠাৎ ওজন বেড়ে যাওয়া কিংবা বয়সজনিত কারণে অনেকেরই গোড়ালিতে ব্যথা দেখা দেয়।
অনেক সময় এই ব্যথা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বেশি অনুভূত হয় এবং ধীরে ধীরে কমে আসে। সমস্যাটি অবহেলা করলে তা দীর্ঘস্থায়ী আকার নিতে পারে। তাই গোড়ালির ব্যথা হলে সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।
গোড়ালির ব্যথার অন্যতম সাধারণ কারণ হলো প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস। এতে পায়ের তলার শক্ত টিস্যুতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া হিল স্পার, অতিরিক্ত চাপ, পেশি ও লিগামেন্টে টান, কিংবা ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণেও গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে। প্রথমেই ব্যথার কারণ বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন, কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন হতে পারে।
গোড়ালিতে ব্যথা হলে প্রথম করণীয় হলো পায়ে বিশ্রাম দেওয়া। অতিরিক্ত হাঁটা, দৌড়ানো বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সাময়িকভাবে কমিয়ে আনতে হবে। সম্ভব হলে কিছুদিন ভারী কাজ এড়িয়ে চলাই ভালো। ব্যথা কমাতে দিনে দুই থেকে তিনবার ১০–১৫ মিনিট করে গোড়ালিতে বরফ সেঁক দেওয়া যেতে পারে। এতে প্রদাহ ও ব্যথা দুইই কমে।
জুতা নির্বাচন গোড়ালির ব্যথা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নরম সোলযুক্ত, পায়ের আকার অনুযায়ী আরামদায়ক জুতা ব্যবহার করা উচিত। খুব শক্ত, সমতল বা হাই হিল জুতা গোড়ালির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, যা ব্যথা বাড়াতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে হিল প্যাড বা অরথোটিক সোল ব্যবহার করা যেতে পারে।
নিয়মিত কিছু সহজ ব্যায়াম এবং স্ট্রেচিং গোড়ালির ব্যথা উপশমে কার্যকর। সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে ও রাতে ঘুমানোর আগে পায়ের পাতা এবং গোড়ালি টানটান করার ব্যায়াম করা যেতে পারে। দেয়ালে হাত রেখে পা পেছনে বাড়িয়ে কাফ স্ট্রেচ বা তোয়ালে দিয়ে পায়ের পাতা টেনে ধরার মতো ব্যায়াম গোড়ালির পেশি নমনীয় করতে সাহায্য করে।
খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার হাড় এবং পেশি মজবুত রাখতে সহায়ক। দুধ, দই, ছোট মাছ, শাকসবজি ও সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ওজন থাকলে তা কমানোর চেষ্টা করা উচিত, কারণ বাড়তি ওজন গোড়ালির ওপর চাপ বাড়ায়।
যদি ঘরোয়া যত্ন এবং বিশ্রামের পরও কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যথা না কমে, অথবা গোড়ালিতে ফুলে যাওয়া, লালচে ভাব বা তীব্র ব্যথা দেখা দেয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে পায়ের গোড়ালির ব্যথা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org