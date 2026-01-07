হোস্টিং ডটকম ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বখ্যাত হোস্টিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ‘হোস্টিং ডটকম’ (Hosting.com) বাংলাদেশে নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের ঘোষণা দিলো।
আগামী ১৪ জানুয়ারি রাজধানীর হোটেল শেরাটনে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে এই প্রতিষ্ঠানটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হোস্টিং ডটকমের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হোস্টিং ডটকমের এই কার্যক্রম বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। স্থানীয় দক্ষতা এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানের হোস্টিং সেবা নিশ্চিত করা প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে ওপেন সোর্স প্রযুক্তি ও ওয়ার্ডপ্রেস ভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে ডেভেলপার, ডিজিটাল উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিরাপদ, স্কেলেবল এবং নির্ভরযোগ্য হোস্টিং সুবিধা প্রদান করা হবে।
এই আয়োজনে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফর্মের (https://hosting.com/bangladesh-launch-event/) মাধ্যমে নাম নিবন্ধনও করতে পারবেন। আয়োজনে থাকছে কী-নোট স্পিচ, প্যানেল ডিসকাশন, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও নেটওয়ার্কিং সেশন। আলোচনায় গুরুত্ব পাবে কীভাবে ওপেন সোর্স এবং ওয়ার্ডপ্রেস বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিচ্ছে, বাংলাদেশে হোস্টিং ডটকমের কার্যক্রম গ্রাহক, ডেভেলপার এবং ব্যবসার জন্য কী ধরনের সুযোগ তৈরি করবে ও নিরাপদ এবং স্কেলেবল হোস্টিং কীভাবে দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। একইসঙ্গে এজেন্সি, এন্টারপ্রাইজ ও দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল ব্যবসাগুলোর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।
হোস্টিং ডটকমের বাংলাদেশ অপারেশন ম্যানেজার ইমরান হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক হোস্টিং প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাদের কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে, এটি আমাদের প্রযুক্তি খাতের জন্য একটি মাইলফলক। যে কারণে দেশের গ্রাহকরা সরাসরি স্থানীয় মুদ্রায় আন্তর্জাতিক মানের সেবা পাবেন। হোস্টিং সেবার মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা ও সেইসঙ্গে আমরা এই খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও জানিয়েছেন, হোস্টিং ডটকমের এই উপস্থিতি বাংলাদেশের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করবে ও প্রযুক্তি পেশাজীবীদের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।
এই বিষয়ে হোস্টিং ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সেব দে লেমোস বলেন, গত ২০ বছরের হোস্টিং অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ওয়ার্ডপ্রেস এবং লারাভেলের মতো ওপেন সোর্স টুলসমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম কীভাবে হাজারও ডিজিটাল উদ্যোক্তাকে সক্ষম করে তুলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশেও এর ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন যে, ঢাকায় এই উদ্বোধন শুধু একটি অনুষ্ঠানই নয়, বরং বাংলাদেশের বাজারে নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চগতির হোস্টিং সেবা সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
