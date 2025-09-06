The Dhaka Times
কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদে এআই ব্যবহারের সুযোগ দিবে মেটা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) বিভিন্ন সেবায় নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করলো মেটা।

নতুন এই উদ্যোগের কারণে মেটার এআই চ্যাটবট কিশোর-কিশোরীদের ফ্লার্ট করা বার্তা আদান-প্রদান, আত্মহত্যা এবং ধ্বংসাত্মক বিষয়ে নিয়ে কোনো আলোচনা করবে না। সেইসঙ্গে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু এআই সুবিধা ব্যবহারও সাময়িকভাবে সীমিত করা হয়।

গত আগস্টে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, মেটার তৈরি চ্যাটবটগুলো কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে রোমান্টিক কিংবা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথোপকথনেও জড়াচ্ছে। ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর মেটার এআই নীতিমালা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সমালোচনা এবং উদ্বেগ দেখা দেয়। মেটার মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে এইসব ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। তিনি আরও জানান যে, কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ এবং বয়সোপযোগী অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই নতুন সুরক্ষা কার্যকর হয়েছে ও ভবিষ্যতে তা আরও উন্নতও করা হবে।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদন প্রকাশের পর মার্কিন সিনেটর জশ হাওলি বিষয়টি নিয়ে তদন্তও শুরু করেন। তিনি মেটার অভ্যন্তরীণ নীতি এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার অনুরোধও জানান। এ ছাড়াও কংগ্রেসের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় দলের আইনপ্রণেতারা টিনএজারদের সঙ্গে চ্যাটবটের অনুপযুক্ত মিথস্ক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন।

রয়টার্স প্রথমে যে অভ্যন্তরীণ নথি প্রকাশ করেছিলো, তাতে দেখা যায় যে, মেটার নীতিতে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে চ্যাটবটের ফ্লার্ট কিংবা রোমান্টিক আলাপে অংশ নেওয়ার অনুমতিও দেওয়া ছিল। পরে মেটা নথিটির সত্যতা স্বীকার করলেও জানায় যে, রয়টার্সের অনুসন্ধানের পর এ মাসেই ওই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে অ্যান্ডি স্টোন বলেছেন, ‘নথিতে যে উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা ছিল, সেগুলো ভুল ও আমাদের নীতির সঙ্গেও অসংগত। তাই সেটি আমরা সরিয়ে দিয়েছি।’

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

