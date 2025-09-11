কম খরচেও কিভাবে আপনার ঘর সাজাবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঘর হলো মানুষের সবচেয়ে প্রিয় আশ্রয়স্থল। ব্যস্ত জীবনের শেষে মানুষ নিজের ঘরে ফিরে প্রশান্তি খুঁজে পায়। তাই ঘরকে সুন্দর ও সৃজনশীলভাবে সাজানো প্রয়োজন।
তবে অনেকের ধারণা, ঘর সাজাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। আসলে সামান্য সৃজনশীলতা ও কিছু সহজ কৌশল ব্যবহার করে খুব কম খরচেই ঘরকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব।
ঘর সাজাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিচ্ছন্নতা ও সঠিকভাবে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। অযথা পুরোনো বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঘরে জমিয়ে রাখলে জায়গা নষ্ট হয় এবং ঘর ভারী দেখায়। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জিনিসপত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ঘরের সৌন্দর্য দ্বিগুণ করে তোলে, অথচ এতে কোনো খরচ হয় না।
দেওয়াল সাজানো ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বেশি খরচ না করে রঙিন কাগজ, কাপড় বা নিজের আঁকা ছবি দিয়েও দেয়াল সাজানো যায়। পুরোনো ম্যাগাজিন বা পোস্টার ব্যবহার করে দেয়াল আর্ট বানানো সম্ভব। আবার, দেয়ালে সস্তা ফ্রেমে পরিবার বা ভ্রমণের ছবি টাঙালেও ঘর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
আলো কিংবা লাইটিং ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। দামি লাইট না কিনেও কিছু সাধারণ এলইডি লাইট, ফেয়ারি লাইট বা ছোট ল্যাম্প ব্যবহার করে ঘরে ভিন্নরকম পরিবেশ তৈরি করা যায়। বিশেষ করে পড়ার টেবিল বা ড্রয়িংরুমে এমন লাইট ব্যবহার করলে তা ঘরের শোভা বাড়ায়।
পর্দা ও কুশন দিয়ে ঘরে নতুনত্ব আনা যায়। দামি কাপড়ের পরিবর্তে স্থানীয় বাজার থেকে সস্তায় পাওয়া কাপড় দিয়ে সুন্দর পর্দা বানানো সম্ভব। একইভাবে পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে কুশনের কাভার বানানো যায়। এতে খরচ বাঁচে আবার ঘরেও নতুনত্ব আসে।
টবের গাছ ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে কার্যকর ও সাশ্রয়ী উপায়। বারান্দা বা জানালার পাশে ছোট টবের সবুজ গাছ রাখলে ঘরে প্রাণ আসে। অনেক সময় বাজার থেকে কিনতে না হলেও ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল বা পুরোনো পাত্র ব্যবহার করে টব তৈরি করা যায়। এসব গাছ শুধু সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং বাতাসকে শুদ্ধ করে ঘরে সতেজ পরিবেশ সৃষ্টি করে।
ঘরের আসবাবপত্র নতুন করে না কিনে পুরোনোগুলো রঙ বা পালিশ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে আসবাবপত্র একেবারে নতুন মনে হয়। আবার, ছোট খাট আসবাবপত্র যেমন টেবিল বা শেলফ কাঠের বাক্স বা কার্টন দিয়েও বানানো যায়। এতে সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় এবং খরচও কম হয়।
মেঝেতে সাধারণ রঙিন মাদুর বা ছোট কার্পেট ব্যবহার করলে ঘরে উষ্ণতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। দামি কার্পেটের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে তৈরি মাদুর খুব কম খরচে পাওয়া যায় এবং সহজেই ঘর সাজাতে কাজে লাগে।
ঘর সাজানো মানেই বেশি খরচ করা নয়। বরং সামান্য সৃজনশীল চিন্তা, পুরোনো জিনিসের সঠিক ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে ঘরকে আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক করে তোলা সম্ভব। কম খরচে সুন্দর ঘর শুধু অর্থ সাশ্রয়ই করে না, বরং ঘরের পরিবেশকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত এবং সুখময়।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org