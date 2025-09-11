The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

প্রযুক্তি প্রবণতা ২০২৫: বৈশ্বিক প্রযুক্তি ট্রেন্ড

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে ক্রমেই এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ দিনকে দিন প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ছে। প্রযুক্তি ছাড়া এখন আর কিছু চিন্তাও করা যায় না।

প্রযুক্তি প্রবণতা ২০২৫: বৈশ্বিক প্রযুক্তি ট্রেন্ড 1

অটোনোমাস সিস্টেম এবং রোবোটস

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা- ফিজিক্যাল রোবোট থেকে ডিজিটাল এজেন্ট- এখন বিচরণ চালায় পরীক্ষামূলক পর্যায় থেকে বাস্তব ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

মানব-মেশিন সহযোগিতা

AI সহায়ক, হ্যাপটিক রোবট, ভয়েস-চালিত কপাইলট ইত্যাদি উন্নত ইন্টারফেসের মাধ্যমে মানুষের আচরণগত ইচ্ছা অনুযায়ী প্রযুক্তি আরও সজ্জিত হচ্ছে।

ফান্ডামেন্টাল AI প্রয়োগ

Deloitte অনুযায়ী, AI ইতিমধ্যে HTTP বা বিদ্যুতের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে জীবনে মিশে গেছে- পরিচিত হয়ে উঠছে স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে।

অপরিহার্য AI

McKinsey-এর “Technology Trends Outlook 2025” রিপোর্টে AI ও অন্যান্য frontier tech-এ কোম্পানির বিনিয়োগ, প্রয়োগ এবং মাল্টি-সেক্টরাল প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টপ ট্রেন্ড (Gartner)

Agentic AI, Spatial Computing, Ambient Intelligence, Post-quantum Cryptography, Robots, AI Governance প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি চালু প্রযুক্তির তালিকায় আছে।

আরও: Simplilearn-এর তালিকায় Agentic AI, quantum computing, AR/VR integration, 6G, cybersecurity, sustainable tech, blockchain, edge computing, biotechnology অন্তর্ভুক্ত
Simplilearn.com

প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাস্তব উদাহরণ

IFA Berlin 2025-এ প্রদর্শিত উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে ছিল:

# Galaxy Tab S11 Ultra

# Lenovo ThinkBook VertiFlex (স্বিভেল ডিসপ্লে)

# Bluetooth টার্নটেবল

# TCL Nxtpaper ফোন

# AI lawn mower ও Roborock QRevo Curv 2 Pro রোবট ভ্যাকিউম

Withings ScanWatch 2, Garmin Fenix 8 Pro ভ্যারিওয়েবল AI wearables ইত্যাদি
WIRED

ব্যবসা ও কর্মস্থলের পরিবর্তন:

প্রায় ৫০% আমেরিকান কর্মচারী গোপনে AI ব্যবহার করছে, যা “shadow productivity economy” নামে পরিচিত
The Times of India

AI-নেটিভ স্টার্টআপগুলো “tiny teams” ধারণা অনুসরণ করছে—যে কম সংখ্যক কর্মী হলেও দ্রুত আয় রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে
Financial Times

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তি:

Avocor শিক্ষার জন্য উন্নত ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে নিয়ে এসেছে, যেখানে 4K detachable ক্যামেরা ও সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন রয়েছে AVNetwork

AI ভিত্তিক স্টেথোস্কোপ মাত্র ১৫ সেকেন্ডে ৩টি মারাত্মক হৃদরোগ সনাক্ত করতে সক্ষম—সুক্ষ্ম, নির্ভুল ও দায়সেরি কম
India Times Bangla

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ও AI-ভিত্তিক প্রযুক্তিগুলি একটি যুগান্তকারী পর্যায়ে পৌঁছেছে- এগুলোর প্রভাব সমাজ, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সবক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত। যদিও সুবিধা অপরিসীম, সচেতনতা, নিরাপত্তা এবং নৈতিক দিকও জরুরী আলোচনার একটি বিষয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

