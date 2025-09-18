The Dhaka Times
পিঠের ব্যথা: কারণ এবং প্রতিরোধমূলক করণীয়

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মূলত পিঠের ব্যথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি সাধারণ সমস্যা, যা অল্প বয়স থেকে শুরু করে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

পিঠের ব্যথা: কারণ এবং প্রতিরোধমূলক করণীয় 1

চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে লম্বার পেইন বা ব্যাক পেইন বলা হয়। এটি হালকা অস্বস্তি থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক ব্যথার কারণ হতে পারে। পিঠের ব্যথার মূল কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন হলে এ সমস্যাকে অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

পিঠের ব্যথার কারণ

# ভুল ভঙ্গি বা শরীরের অঙ্গবিন্যাস পিঠের ব্যথার অন্যতম কারণ। দীর্ঘসময় কুঁজো হয়ে বসা, কম্পিউটারের সামনে কাজ করা, কিংবা ভারি জিনিস তুলতে গিয়ে ভুল ভঙ্গি করলে কোমরের মাংসপেশি ও হাড়ে চাপ পড়ে।

# পেশি ও হাড়ের দুর্বলতা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় ক্ষয় (অস্টিওপরোসিস) বা ডিস্কের ক্ষয়জনিত কারণে ব্যথা হতে পারে।

# স্থূলতা ও ওজনাধিক্য পিঠে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত ওজন বহনের কারণে মেরুদণ্ডের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

# আঘাত বা ইনজুরি যেমন পড়ে যাওয়া, হঠাৎ ধাক্কা খাওয়া বা দুর্ঘটনার কারণে মেরুদণ্ড ও পেশিতে আঘাত লেগে পিঠে ব্যথা হতে পারে।

# জীবনযাত্রার প্রভাব যেমন অল্প ব্যায়াম করা, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ কিংবা অনিয়মিত ঘুমও ব্যথার অন্যতম কারণ।

পিঠের ব্যথা হতে বাঁচতে করণীয়

# সঠিক ভঙ্গি বজায় রাখা জরুরি। বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটার সময় শরীর সোজা রাখতে হবে। কম্পিউটারের সামনে কাজ করার সময় চেয়ার ও টেবিলের উচ্চতা ঠিক রাখতে হবে।

# নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম করা উচিত। হালকা স্ট্রেচিং, সাঁতার, যোগাসন ও হাঁটা পিঠের মাংসপেশি মজবুত করে এবং নমনীয়তা বাড়ায়।

# ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। অতিরিক্ত ওজন পিঠে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে, তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ওজন কমাতে হবে।

# ভারী জিনিস তোলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ভারি জিনিস তুলতে হলে হাঁটু ভাঁজ করে ধীরে ধীরে তুলতে হবে, হঠাৎ ঝুঁকে তোলা যাবে না।

# পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। আরামদায়ক গদি ও বালিশ ব্যবহার করলে পিঠের উপর বাড়তি চাপ পড়ে না।

# মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। মেডিটেশন, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ও রিল্যাক্সেশন কৌশল মানসিক চাপ কমায়, যা পেশি শিথিল করে।

# দীর্ঘমেয়াদি বা তীব্র ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এক্স-রে, এমআরআই বা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে সমস্যা সহজে নিয়ন্ত্রণে আসে।

শেষ কথা হলো- পিঠের ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা হলেও এটি অবহেলা করলে মারাত্মক জটিলতায় রূপ নিতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক ভঙ্গি, ওজন নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সুস্থ পিঠ মানেই স্বাভাবিক এবং কর্মক্ষম জীবন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

