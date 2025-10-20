বড় পরিবর্তন আসছে অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাপ ইনস্টলের নিয়মে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে অ্যাপ ইনস্টলের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে গুগল। আগামী বছর হতে গুগলের অনুমোদন ছাড়া কোনো ডেভেলপারের তৈরি অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে ইনস্টলই করা যাবে না।
এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে প্রযুক্তি মহলে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, গুগল ধীরে ধীরে অ্যান্ড্রয়েডকে আইওএসের মতো নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমে পরিণত করতে যাচ্ছে।
তবে গুগল বলছে যে, প্লে স্টোরের বাইরে হতে অ্যাপ ইনস্টলের সুযোগ কিংবা সাইডলোডিং বন্ধ হচ্ছে না। অ্যাপ ডেভেলপারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়াও চালু করা হচ্ছে। এটি ধাপে ধাপে সব সার্টিফায়েড অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রেও কার্যকর হবে।
এ বছরের আগস্টে গুগল ঘোষণা করে যে, নিরাপত্তা জোরদার এবং ক্ষতিকর অ্যাপ ঠেকাতে তারা ডেভেলপার ভেরিফিকেশন প্রোগ্রামও চালু করছে। এর আওতায় আগামী বছর হতে যে কোনো অ্যাপ ডেভেলপারকে অবশ্যই গুগলে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন না থাকলে সেই অ্যাপ ইনস্টল করার চেষ্টা করলে ব্যবহারকারীর সামনে সতর্কবার্তাও দেখা যাবে ও ইনস্টলের প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে কোনো অ্যাপ ইনস্টলের সময় অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং সংস্করণ নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে। নতুন ব্যবস্থায় ইনস্টলের সময় আরও একটি ধাপ যুক্ত হতে যাচ্ছে। এই সময় সিস্টেম ‘অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার ভেরিফায়ার’ নামে সার্ভিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করবে। ওই সার্ভিস নিশ্চিত করবে অ্যাপটি অনুমোদিত ডেভেলপারের কি-না। অনুমোদন না থাকলে সার্টিফায়েড যন্ত্রে অ্যাপটি ইনস্টল করা যাবে না। ডেভেলপারের সংখ্যা বিপুল হওয়ায় প্রতিবার যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনেট সংযোগও লাগতে পারে। সে কারণে জনপ্রিয় অ্যাপের তথ্য স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণও করা হবে, যাতে ইন্টারনেট ছাড়া সেগুলো ইনস্টল করা সম্ভব হয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত অ্যাপ ইনস্টল করতে হলে ব্যবহারকারীদের অনলাইনে থাকতে হবে। গুগল জানিয়েছে যে, নতুন এই নিয়ম পুরোনো অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণেও গুগল প্লে প্রটেক্টের মাধ্যমে সেটি কার্যকর হবে।
আপাতদৃষ্টে এই উদ্যোগকে নিরাপত্তা বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হলেও সমালোচনার ঝড় বইছে ওপেন সোর্স অ্যাপ ডেভেলপারদের মধ্যে। তৃতীয় পক্ষের অ্যাপস্টোর এফ–ড্রয়েড জানিয়েছে যে, অনেক স্বেচ্ছাসেবী ডেভেলপার তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের তথ্য গুগলকে দিতে মোটেও রাজি নন। তাদের আশঙ্কা যে, এই নীতি কার্যকর হলে এফ–ড্রয়েডসহ বহু মুক্ত এবং ওপেন সোর্স অ্যাপ ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প কার্যত বন্ধই হয়ে যাবে।
গুগল অবশ্য জানিয়েছে যে, শিক্ষার্থী এবং শখের ডেভেলপারদের জন্য ২৫ ডলারের নিবন্ধন ফি মওকুফও করা হবে। তবু নিবন্ধিত ডেভেলপারদের ওপর নানা রকম সীমাবদ্ধতা আরোপ হতেই পারে। যদিও এডিবি ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়াটি চালু থাকবে, তবে এর মাধ্যমে সব ধরনের অ্যাপ ইনস্টল করাও সম্ভব হবে কি-না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।
গুগলের নতুন ডেভেলপার ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরেই চালু হওয়ার কথা রয়েছে। তারপর ২০২৭ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সব সার্টিফায়েড অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে এটি কার্যকর করা হবে। তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org