অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন থেকে এক মিনিটেই চুরি হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই স্মার্টফোন থেকে তথ্য চুরি করতে সক্ষম হ্যাকিং কৌশল আবিষ্কার করেছেন একদল গবেষক।
এক মিনিটের মধ্যে স্মার্টফোন থেকে তথ্য চুরি করতে সক্ষম হ্যাকিং কৌশল আবিষ্কার করেছেন একদল গবেষক। আমরা সবাই জানি বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। তাই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজেও ফোনের ওপর আমরা অনেকেই নির্ভরশীল। তবে এই ফোনই হতে পারে নজরদারি এবং তথ্য চুরির বড় মাধ্যম। সম্প্রতি মাত্র এক মিনিটের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন হতে তথ্য এবং কোড চুরি করতে সক্ষম নতুন হ্যাকিং কৌশল আবিষ্কার করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক।
গবেষকরা দাবি করেছেন, ‘পিক্সন্যাপিং’ নামে নতুন হ্যাকিং কৌশল কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই গুগল পিক্সেল এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ মডেলের ফোন থেকে ব্যবহারকারীদের অজান্তে ব্যক্তিগত নানা তথ্য, বার্তা এবং টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড সংগ্রহ করা হয়। সামান্য পরিবর্তন আনলেই এটি অন্যান্য স্মার্টফোনেও ব্যবহার করা যেতেই পারে। ফোনের পর্দায় থাকা যে কোনো তথ্য এই কৌশলে দূর থেকে চুরিও করা যায়।
গবেষকদের তথ্যমতে, পিক্সন্যাপিং কৌশলটি ২০২৩ সালে আলোচিত জিপিইউ ডট জিপ আক্রমণের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিটের (জিপিইউ) দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ফোনের পর্দাতে থাকা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পিক্সন্যাপিং কৌশল কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলা চালানোর জন্যও প্রথমেই একটি ক্ষতিকর অ্যাপ ইনস্টল করতে প্রলুব্ধ করা হয়। তারপর অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অ্যাপ চালু করে ও নির্দিষ্ট তথ্য ফোনের পর্দায় প্রদর্শনেও বাধ্য করে। এই বিষয়ে গবেষক দলের প্রধান অ্যালান লিংহাও ওয়াং বলেছেন, এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা অনুমোদনবিহীনভাবে ‘স্ক্রিনশট’ নেওয়ার মতোই।
তবে এই বিষয়ে গুগল জানিয়েছে, এ পর্যন্ত পিক্সন্যাপিং কৌশল কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলা চালানোর কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে পিক্সন্যাপিং–সম্পর্কিত নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত করেই সফটওয়্যার আপডেট প্রকাশ করা হয়েছে, যা আক্রমণের প্রভাবকে আংশিকভাবে প্রতিহত করে। আগামী ডিসেম্বর মাসে আরেকটি আপডেট উন্মুক্ত করা হবে। তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
