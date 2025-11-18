The Dhaka Times
বরবটির উপকার জানলে আপনিও আশ্চর্য হবেন!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় এবং পুষ্টিকর সবজি বরবটি। এটি সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় এবং রান্নায় ব্যবহার করাও খুবই সহজ।

স্বাদে হালকা হলেও এর ভেতর লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য স্বাস্থ্যগুণ। নিয়মিত বরবটি খেলে শরীর সুস্থ, হজম ভালো এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বরবটি প্রোটিন ও আঁশে ভরপুর। এটি শরীরের পেশি গঠনে সাহায্য করে এবং হজমে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বরবটির আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও পেট পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। যারা নিয়মিত আঁশযুক্ত খাবার খান না, তাদের জন্য বরবটি একটি আদর্শ সবজি হতে পারে।

বরবটিতে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন এ, সি, কে এবং ফলেট, যা ত্বক, চোখ ও হাড়ের সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন এ চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, আর ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ঠান্ডা, কাশি ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

হৃদরোগ প্রতিরোধে বরবটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এতে থাকা আঁশ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়, ফলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

বরবটিতে প্রচুর পরিমাণে লোহা (Iron) এবং ক্যালসিয়াম আছে, যা রক্তস্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে এবং হাড়কে শক্ত রাখে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী এবং বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী।

বরবটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, তাই এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো একটি খাদ্য। এছাড়া এতে ক্যালোরি কম থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

সে কারণে বলা যায়, বরবটি শুধু একটি সাধারণ সবজি নয়- এটি একটি পুষ্টিগুণে ভরপুর স্বাস্থ্যকর খাবার। নিয়মিত পরিমাণমতো বরবটি খেলে শরীর থাকে হালকা, ত্বক এবং চুল ভালো থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বরবটি রাখা আমাদের সবারই উচিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

