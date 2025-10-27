হাঁটুর ব্যথা হলে কী পদক্ষেপ নিতে হবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমানে হাঁটুর ব্যথা একটি সাধারণ তবে জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা কিশোর থেকে বৃদ্ধ- সব বয়সের মানুষকেই প্রভাবিত করছে।
এটি হতে পারে আঘাত, অতিরিক্ত ওজন, আর্থ্রাইটিস, গাঁটে বাত, অথবা হাড়ের ক্ষয়ের কারণে। হাঁটুর ব্যথা শুধু চলাফেরায় অসুবিধা সৃষ্টি করে না, বরং দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাজেও বিঘ্ন ঘটায়। তাই সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
তবে আমাদের জানা দরকার হাঁটুর ব্যথার উৎস। সাধারণত হাড়ের জোড়ার মাঝে থাকা তরল এবং কার্টিলেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে হাঁটুর ব্যথা শুরু হয়। এছাড়া অতিরিক্ত ব্যায়াম, হঠাৎ বসা-ওঠা, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা অতিরিক্ত ওজনও হাঁটুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় হাঁটুর জয়েন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে, যা ব্যথার প্রধান কারণগুলোর একটি।
হাঁটুর ব্যথা হলে প্রথম করণীয় হলো বিশ্রাম নেওয়া। অতিরিক্ত হাঁটা, দৌড়ানো বা ভারী কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। আক্রান্ত স্থানে দিনে কয়েকবার ১৫-২০ মিনিট বরফ সেঁক দিলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায়। পাশাপাশি হাঁটুর নিচে বালিশ দিয়ে পা উঁচু করে রাখলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং ফোলা কমে।
মৃদু হাঁটুর ব্যথা থাকলে হালকা ব্যায়াম যেমন- স্ট্রেচিং, লেগ লিফট, বা সাঁতার উপকারী হতে পারে। এগুলো হাঁটুর পেশি শক্তিশালী করে এবং জয়েন্টে চাপ কমায়। তবে ব্যথা তীব্র হলে কোনো ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
ওজন নিয়ন্ত্রণ হাঁটুর ব্যথা কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অতিরিক্ত ওজন হাঁটুর জয়েন্টে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে, ফলে কার্টিলেজ দ্রুত ক্ষয় হয়। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা দরকার। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার যেমন দুধ, মাছ, ডিম, ও বাদাম খেলে হাড় মজবুত থাকে।
যদি হাঁটুর ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয় বা হাঁটুর চারপাশে ফোলা, শব্দ বা লকিং সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকের নির্দেশে প্রয়োজন হলে এক্স-রে কিংবা এমআরআই করে সঠিক কারণ নির্ণয় করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি, ওষুধ কিংবা ইনজেকশন প্রয়োগেও উন্নতি দেখা যায়।
হাঁটুর ব্যথা অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। সময়মতো যত্ন, ওজন নিয়ন্ত্রণ, সঠিক ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে হাঁটুর ব্যথা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ দুটোই সম্ভব। যত্ন নিলে হাঁটু থাকবে শক্ত, চলাফেরায় ফিরে আসবে আগের স্বাচ্ছন্দ্য।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org