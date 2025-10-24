The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

এবার আইটেম গানে ঝড় তুললেন নোরা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের সময়ের আলোচিত মডেল, অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি আবারও ঝড় তুললেন আইটেম গানে। প্রকাশ পেলো আসন্ন বলিউড সিনেমা ‘থাম্মা’র দ্বিতীয় গান ‘দিলবার কি আঁখো কা’।

এবার আইটেম গানে ঝড় তুললেন নোরা 1

এবার এই গানেই দর্শক মাতাচ্ছেন নতুন আইটেম কুইন নোরা। গানটির সুর এবং দৃশ্যায়নে রয়েছে এক অনন্য রেট্রো ফ্লেভার, যেখানে পুরনো বলিউডের গ্ল্যামার মিশে গেছে আধুনিক বিট ও স্টাইলে। এই গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন জনপ্রিয় নৃত্যপরিচালক বিজয় গাঙ্গুলী। গানটিকে আরও প্রাণবন্ত করেছেন শক্তিশালী কণ্ঠের গায়িকা রাশমিত কর।

গানটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত নোরা ফাতেহি সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘দিলবার কি আঁখো কা’ পারফর্ম করা ছিল সত্যিই রোমাঞ্চকর। প্রতিটি বিটে নাচার সময় আমি অনুভব করছিলাম যে, দর্শকরাও নিশ্চয়ই এই গানের সঙ্গে নাচতে চাইবেন। গানটি একেবারেই এক্সপ্লোসিভ, সেই হাই এনার্জি পারফর্ম্যান্স ও গ্ল্যামারের যুগেও ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। কোরিওগ্রাফিটা দারুণ পাওয়ারফুল, হুক স্টেপটাও খুবই ক্যাচি ও পুরো শুটিংটাই ছিল যেনো মিউজিকের হার্টবিটে মুভ করা।

এই গান সম্পর্কে সুরকার জুটি সচিন-জিগার সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, আমরা চেয়েছিলাম গানটা যেনো একদম জীবন্তই মনে হয়- বিট, মিউজিক ও পারফর্মারের সঙ্গে এর সংযোগ যেনো প্রবল হয়। রাশমিতের কণ্ঠ ও নোরার পারফর্ম্যান্স পুরো ভিশনটাকেই যেনো বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

‘তোমরাই শিখিয়েছো যে ভালোবাসা মানে ধৈর্য’ -নুসরাত ফারিয়া

মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা: আসামির তালিকায় সালমান শাহর…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

সাহিত্যনির্ভর সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ এ অভিনয় করবেন ছোট পর্দার সাবিলা

বিনোদন

বিয়ে করলেন ‘দঙ্গল’কন্যা জায়রা ওয়াসিম

বিনোদন

আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট স্ত্রীর

বিনোদন

টম ক্রুজ-অ্যানা মহাকাশে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন!

বিনোদন

কাজলকন্যা নিসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়ার ভক্তরা

বিনোদন

এবার বাচ্চা সামলাবেন মিস্টার বিন!

Loading...
More Stories

নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ

এমা অ্যাওয়ার্ড জিতলো বাংলাদেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র…

এবার শাকিবের নায়িকা হয়ে আসছেন ঐশী

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali