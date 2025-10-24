এবার পরিবেশবান্ধব মোবাইল টাওয়ার বসাল ইডটকো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার (এফআরপি) দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করলো অবকাঠামো নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনহ্যান্সড ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি (ইডটকো)।
গোপালগঞ্জে স্থাপিত টাওয়ারটি প্রচলিত স্টিলের তুলনায় হালকা, টেকসই ও অধিক পরিবেশবান্ধব। শুধু তাই নয়, দ্রুত স্থাপনযোগ্য টাওয়ারটি প্রতিকূল পরিবেশেও দীর্ঘদিন কাজ করতে পারবে। ইডটকো বাংলাদেশ এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এইচএস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি লিমিটেডের সহযোগিতায় এফআরপি টাওয়ারটি স্থাপন করা হয়। এই ধরনের টাওয়ার তুলনামূলক হালকা হওয়ায় মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই স্থাপন করা যায়। যে কারণে দ্রুত সেবা চালু করা সম্ভব। এই বিষয়ে ইডটকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) সুনীল আইজ্যাক বলেছেন, ‘এফআরপি টাওয়ারটি শুধু একটি অবকাঠামোগত মাইলফলকই নয়, এটি একটি টেকসই, ভবিষ্যৎ টেলিকম ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে আমাদের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।’
স্টিলের তৈরি প্রচলিত টাওয়ার দ্রুত ক্ষয় হলেও এফআরপি টাওয়ার মরিচা ধরে না। যে কারণে উপকূলীয়, আর্দ্র এবং শিল্প এলাকাতে এফআরপি টাওয়ার দীর্ঘদিন কার্যক্রম থাকে। বারবার রং করা কিংবা মরিচা প্রতিরোধী প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন না হওয়ায় এই টাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়ে থাকে।
সারাদেশে মোবাইল ডেটার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত টেকসই নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই এফআরপি টাওয়ার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানায় ইডটকো। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন স্থানে এফআরপি টাওয়ার স্থাপন করা হবে বলেও জানিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
