আদি মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার হলো কেনিয়ায়

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ উত্তর কেনিয়ার তুর্কানা হ্রদের আশপাশে আদিম মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের স্তরের নিচে থাকা পায়ের ছাপগুলো প্রায় ১৫ লাখ ২০ হাজার বছর আগের বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে জানা যায়, একই এলাকায় আকারে বড় পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে।
নতুন এই আবিষ্কারের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম পরিচালক রেবেকা ফেরেল জানিয়েছেন, জৈবিক নৃবিজ্ঞানে আমরা সব সময় জীবাশ্ম হতে তথ্য খুঁজে বের করতেই বেশি আগ্রহী। সেই ক্ষেত্রে একটি দুর্দান্ত নমুনাও আমরা আবিষ্কার করেছি। পায়ের ছাপ শনাক্ত করার জন্য অত্যাধুনিক থ্রিডি ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। মানব বিবর্তন এবং আমাদের বিবর্তনমূলক যাত্রা সম্পর্কে জানতে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি পা কীভাবে চলার সময় চাপ দেয়, স্লাইড করে এবং চলে, তার যান্ত্রিকতা জানার সুযোগও পেয়েছি আমরা।
রাটগার্স স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সেস ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ক্রেগ ফেইবেল বলেছেন, একই আবাসস্থল ব্যবহার করে দু’টি প্রজাতির আদিম মানুষ হ্রদের আশপাশেই বসতি স্থাপন করেছিল। হোমো ইরেক্টাস সম্ভবত আরও বেশ আধুনিক ছিল। এরা অনেক দূরত্বে চলাফেরা করতো। তবে প্যারানথ্রোপাস বোয়েসি শক্তিশালী হলেও কখনও দীর্ঘ ভ্রমণ করতো না। তথ্যসূত্র: আর্থ ডটকম।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org