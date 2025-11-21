The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

কোন কোন খাবার খেলে ক্যান্সার দূরে থাকবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান বিশ্বে ক্যান্সার এমন একটি রোগ, যা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। জীবনযাপন, পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত।

কোন কোন খাবার খেলে ক্যান্সার দূরে থাকবে 1

যদিও ক্যান্সার পুরোপুরি প্রতিরোধ করা যায় না, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নির্দিষ্ট খাবার নিয়মিত খেলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল

সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল ক্যান্সার প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ব্রোকলি, পালং শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো ও গাজরের মতো খাবারে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও ফাইটো কেমিক্যাল থাকে, যা শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকর ফ্রি র‌্যাডিকেল দূর করে। এই ফ্রি র‌্যাডিকেল কোষের ক্ষতি করে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়, তাই এগুলোকে নিস্ক্রিয় করা অত্যন্ত জরুরি।

বেরিজাতীয় ফল

বেরিজাতীয় ফল যেমন ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, আঙুর ও ডালিম ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষভাবে উপকারী। এসব ফলে থাকা পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল নামক উপাদান কোষের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্যান্সার কোষের বিস্তার রোধ করে।

রসুন ও পেঁয়াজ

রসুন ও পেঁয়াজে থাকা সালফার যৌগ ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ধীর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত রসুন খেলে পাকস্থলী, কোলন ও ইসোফেজিয়াল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। কাঁচা বা হালকা রান্না করা রসুন এই উপকারে সবচেয়ে কার্যকর।

হলুদ

হলুদ বা হলুদের কারকিউমিন উপাদান একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-ক্যান্সার এজেন্ট। এটি শরীরের প্রদাহ কমায়, কোষের ক্ষতি রোধ করে এবং টিউমার বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। প্রতিদিন খাবারে অল্প পরিমাণে হলুদ ব্যবহার করলে দীর্ঘমেয়াদে এর উপকার পাওয়া যায়।

গ্রিন টি

গ্রিন টি বা সবুজ চা ক্যান্সার প্রতিরোধে কার্যকর বলে বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এতে থাকা ক্যাটেচিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষকে সুরক্ষা দেয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টক্সিনকে দমন করে। দিনে এক বা দুই কাপ গ্রিন টি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে।

বাদাম ও মাছ

সম্পূর্ণ শস্য, বাদাম ও মাছেও রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফাইবার, যা প্রদাহ কমিয়ে শরীরের কোষকে সুস্থ রাখে। বিশেষ করে স্যামন, সার্ডিন বা তেলাপিয়া মাছ নিয়মিত খেলে কোষের সুরক্ষা শক্তিশালী হয়।

তবে ক্যান্সার প্রতিরোধে শুধু খাবারই নয়, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ। ধূমপান এবং মদ্যপান পরিহার করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং পর্যাপ্ত ঘুম নেওয়াও সমানভাবে জরুরি।

এ ছাড়াও প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর খাবার যেমন শাকসবজি, ফল, রসুন, হলুদ ও গ্রিন টি- এইসব খাবার শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে ক্যান্সারকে দূরে রাখে। সচেতন খাদ্যাভ্যাসই হতে পারে ক্যান্সারমুক্ত জীবনের প্রথম পদক্ষেপ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

