প্রতিদিন যে কাজটি করলে বহু রোগ হতে দূরে থাকা যাবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত কিছু ভালো অভ্যাস অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক যুগে প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ ও অনিয়মিত ঘুম আমাদের শরীরে নানা রোগের জন্ম দিচ্ছে।

প্রতিদিন যে কাজটি করলে বহু রোগ হতে দূরে থাকা যাবে 2

এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন মাত্র একটি সহজ কাজ নিয়মিতভাবে করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বহু জটিল রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। সেই কাজটি হলো- নিয়মিত হাঁটা বা শারীরিক ব্যায়াম করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম করলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, এমনকি কিছু ক্যানসারের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, অক্সিজেন সঠিকভাবে টিস্যুতে পৌঁছে এবং বিপাকক্রিয়া (metabolism) সচল থাকে। ফলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি কমে যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মানুষ নিয়মিত হাঁটেন বা ব্যায়াম করেন, তারা তুলনামূলকভাবে কম অসুস্থ হন এবং মানসিকভাবে বেশি স্থিতিশীল থাকেন। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিদিন অন্তত ২০–৩০ মিনিট হাঁটলে হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রায় ২৫% পর্যন্ত কমে। এছাড়া, নিয়মিত হাঁটার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়ক।

শুধু শারীরিক নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও হাঁটার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে খোলা বাতাসে হাঁটলে মন সতেজ থাকে, উদ্বেগ ও হতাশা কমে। কারণ ব্যায়ামের সময় শরীরে “এন্ডোরফিন” নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো রাখে ও চাপ হ্রাস করে। এটি নিদ্রার গুণগত মানও বাড়ায়, যা পরোক্ষভাবে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে।

এছাড়াও, নিয়মিত হাঁটার ফলে ফুসফুস ভালো থাকে এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত রোগ যেমন হাঁপানি বা সিওপিডি (COPD) হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম। শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ার ফলে টক্সিন বা বর্জ্য পদার্থ দ্রুত বেরিয়ে যায়, যা লিভার ও কিডনির কার্যক্ষমতা উন্নত করে।

নিয়মিত ব্যায়াম শুধু বড়দের জন্য নয়, শিশু থেকে বৃদ্ধ- সব বয়সের মানুষের জন্যই উপকারী। সকালে খোলা বাতাসে হাঁটা, হালকা দৌড়ানো, যোগব্যায়াম বা সাইকেল চালানো- যে কোনো ধরনের শারীরিক কার্যকলাপই শরীরকে সক্রিয় রাখে। তবে ব্যায়াম করার সময় পরিমিত নিয়ম মেনে চলা জরুরি। হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে শরীরে চাপ পড়তে পারে, যা উল্টো ক্ষতি করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, প্রতিদিন নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা শুধু একটি অভ্যাসই নয়, এটি একটি জীবনধারা। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং আয়ু দীর্ঘ করে। তাই ব্যস্ততার অজুহাত না দিয়ে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট সময় নিজের শরীরের জন্য ব্যয় করুন। এই ছোট কাজটিই আপনাকে বহু রোগ থেকে দূরে রেখে একটি সুস্থ, প্রাণবন্ত এবং দীর্ঘ জীবন উপহার দিতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

