যুবরাজের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ব্যঙ্গ!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি মার্কিন রাজনীতিতে এক আজব বিচিত্র মন্তব্যবহুল ঘটনা আলোচনায় রয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-এর বিরুদ্ধে একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন, যা সাধারণ রাজনৈতিক তোলা-পুলোর বাইরে গিয়ে আজব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
মন্তব্যের সারাংশ হলো- ওবামা বলেন, “প্রত্যেক দিন হ্যালোউইনের মতো- শুধু মজা নেই, ভুতুড়ি রয়ে গেছে।” তিনি ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো লাভ, বালরুম সংস্কার, এআই-ভিত্তিক ভিডিও নিয়ে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।
আমাদের জন্য আজব এই যে- সাধারণত রাজনীতিবিদরা একটু সংযত ভাষায় কথা বলেন। তবে এখানে সেই কাঠামো ভেঙে গেছে। হ্যালোউইন মেটাফোর, ট্রিকস্-এবল কথাবার্তা ও ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনায় ঢেউ উঠেছে।
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে- ওবামা এ কথায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনে মজা-খেলা নেই, সবটাই ‘ট্রিক’ (চাল), তবে ‘ট্রিট’ (পুরস্কার) নেই। এর অর্থই হলো রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এবং সামাজিক তৃপ্তির অভাব।
লেখার জন্য ইঙ্গিত: এই সংবাদকে আপনি ‘রাজনীতির বলরুম’ বলেও ধরতে পারেন- এখানে মিডিয়া-স্টেজ, ব্যক্তিগত ইমেজ, সোশ্যাল মিডিয়া সব মিশে যায় এক আজব খেলার মতোই। সূত্র: Hindustan Times
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
