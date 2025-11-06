The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

জওহরলাল নেহরুর উক্তি দিয়ে জয় উদযাপন করলেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ নিউইয়র্কের নতুন মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক ভাষণ উদ্ধৃত করে নিজের বিজয় উদযাপন করলেন জোহরান মামদানি।

জওহরলাল নেহরুর উক্তি দিয়ে জয় উদযাপন করলেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানি 1

বিজয়োৎসবে উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের উদ্দেশে মামদানি বলেন, ‘ইতিহাসে খুব কম সময়ই এমন একটি মুহূর্ত আসে, যখন আমরা পুরোনো থেকে নতুনের পথে পা বাড়ায়….’

এই উক্তিটি নেহরুর ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া বিখ্যাত ভাষণ “Tryst with Destiny” হতে নেওয়া।

ভারতের স্বাধীনতার মুহূর্তে নেহরুর ওই ভাষণ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন এবং নতুন যুগের সূচনার এক প্রতীক। একইভাবে, ডেমোক্রেটিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী জোহরান মামদানির এই জয়ও দেখা হচ্ছে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদের বিশ্বব্যাপী উত্থানের বিপরীতে এক নতুন অধ্যায় হিসেবেই।

মামদানির বিজয়কে শুধু বহুসাংস্কৃতিক রাজনীতির জয়ই নয়, বরং ধনীদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সাফল্য হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের এই তরুণ মেয়র নির্বাচিত হয়ে বলেন, ‘এই শহর তাদের, যারা প্রতিদিন পরিশ্রম করে জীবন গড়ে তোলেন। আজকের এই বিজয় সেইসব মানুষদের।’

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি

নিউ ইয়র্কে ঝরঝরে বাংলায় খাবারের অর্ডার দিলেন এক বিদেশি তরুণ!

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

নিউইয়র্কে তৌহিদ-জয়শঙ্কর বৈঠক

আন্তর্জাতিক খবর

করোনায় মধ্যপ্রাচ্যে বিবর্ণ ঈদ পালিত

আন্তর্জাতিক খবর

ইমরান খান রবীন্দ্রনাথের উক্তি চালালেন খলিল জিবরানের নামে!

আন্তর্জাতিক খবর

অস্কার মোরেল নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী হত্যায় দোষি সাব্যস্ত

আন্তর্জাতিক খবর

নিউইয়র্কে ১৭ বছরের নিচে বিয়ে নিষিদ্ধ

আন্তর্জাতিক খবর

নিউইয়র্কে তুষার ঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত

Loading...
More Stories

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে হামাস:…

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ১৯৪ বার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় হামলা অব্যাহত: ইসরায়েল ত্রাণের ৭৫…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali