নানা গুণে ভরপুর শীতের ফল কদবেল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কদবেল আমাদের দেশের একটি সুপরিচিত মৌসুমি ফল, যা গ্রামীণ অঞ্চল থেকেই শহরে জনপ্রিয় একটি ফল। এটি মূলত শীতের ফল। শীতকাল এলে আমরা এই ফলটি দেখে থাকি।

টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলটি শুধু সুস্বাদুই নয়, বরং ভরপুর স্বাস্থ্যগুণে সমৃদ্ধ। কদবেলের গায়ে শক্ত খোসা থাকলেও এর ভেতরের নরম হলুদ অংশে আছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবার। নিয়মিত কদবেল খাওয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজম শক্তি উন্নত করতে এবং নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

# কদবেলে রয়েছে উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। ভিটামিন সি শরীরের কোষকে ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ও সর্দি-কাশিসহ বিভিন্ন ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত কদবেল খেলে শরীরে প্রদাহ কমে এবং শীতের মৌসুমেও সুস্থ থাকা সহজ হয়।

# কদবেলের অন্যতম বড় উপকারিতা হলো এটি হজম শক্তি বাড়ায়। এর আঁশ বা ফাইবারসমৃদ্ধ অংশ অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করে, খাবার ভালোভাবে হজম হতে সাহায্য করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বা অম্বল রয়েছে তারা কদবেলের শরবত খেলে আরাম পেতে পারেন, কারণ এটি পেট ঠাণ্ডা রাখে ও এসিডিটি কমাতে সহায়তা করে। কদবেল হালকা জ্বালাপোড়া বা বুকজ্বালার সমস্যাও কমাতে সাহায্য করে।

# কদবেল হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে ভূমিকা রাখে, যে কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে। পাশাপাশি কদবেলে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করে।

# কদবেল ত্বক ও চুলের জন্যও উপকারী। ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়, ফলে ত্বক থাকে মসৃণ, উজ্জ্বল ও টানটান। কদবেলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বার্ধক্যের গতি কমায় এবং চুলকে করে মজবুত এবং ঝলমলে। অনেকেই কদবেলের পেস্ট চুলে বা ত্বকে ব্যবহার করেন- যা প্রাকৃতিক যত্ন হিসেবে বেশ কার্যকর।

এ ছাড়াও কদবেল শক্তি জোগায় এবং শরীরকে চাঙা রাখে। যারা নিয়মিত গরমে হাঁটাচলা করেন, তারা কদবেলের শরবত খেলে পানিশূন্যতা দূর করতে পারেন। এতে থাকা প্রাকৃতিক শর্করা শরীরে দ্রুত শক্তি ফিরিয়ে আনে এবং ক্লান্তি কমায়। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে কদবেল পরিমিত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

কদবেল একটি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত ফল, যা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে নানাভাবে উপকার পাওয়া যায়। শরবত, ভর্তা বা সরাসরি ফল- যেভাবেই খান না কেন, কদবেল শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখে। প্রকৃতির এই উপহার তাই স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের কাছে দিন দিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই কদবেল।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

