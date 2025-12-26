The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

পরিবারের প্রতি আপনার দায়িত্ব এবং কর্তব্য

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পরিবার মানুষের জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই মানুষ ভালোবাসা, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা গ্রহণ করে।

একজন মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতি যেমন পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি পরিবারের সুস্থতা ও স্থিতিশীলতাও প্রতিটি সদস্যের দায়িত্বশীল আচরণের ওপর নির্ভর করে। তাই পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

পরিবারের প্রতি সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা। পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, জীবনসঙ্গী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া নৈতিক দায়িত্বের অংশ। পারিবারিক সম্পর্কে অহেতুক রাগ, অহংকার বা অবহেলা দূর করে সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন।

আর্থিক দায়িত্ব পালন পরিবারের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হওয়া, নিয়মিত আয়ের সঠিক ব্যবহার করা এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা দায়িত্বশীলতার পরিচয়। পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনা থাকলে দুশ্চিন্তা কমে এবং পারিবারিক শান্তি বজায় থাকে।

পরিবারের সদস্যদের মানসিক ও আবেগগত সমর্থন দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারের কেউ দুঃখে বা সংকটে পড়লে পাশে দাঁড়ানো, কথা শোনা এবং সাহস জোগানো পারিবারিক দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যস্ত জীবনের মাঝেও পরিবারের জন্য সময় বের করা, একসঙ্গে খাওয়া বা কথা বলার সুযোগ তৈরি করা সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে।

বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমাদের লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া এবং সম্মানের সঙ্গে তাদের কথা শোনা সন্তান হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

পরিবারে শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখাও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। নিজের আচরণ, কথা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেন পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের সামনে ভালো উদাহরণ তৈরি করা, খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকা এবং পরিবারে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বও বটে। পরিবারের সুখ, শান্তি ও উন্নতির জন্য প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দায়িত্বশীল আচরণ, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি পরিবার হয়ে উঠতে পারে নিরাপদ আশ্রয় এবং মানসিক শক্তির প্রধান উৎস।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

সন্তানদের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকতে যা করবেন

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

লাইফস্টাইল

ব্যস্ত জীবনে পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে যা করবেন

লাইফস্টাইল

বাড়িভাড়ার দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে নিন

